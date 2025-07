Stadio Milano, anche Marotta al vertice in Comune per Euro 2032: le immagini

C’era anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta al vertice in Comune per Euro 2032, insieme al delegato ufficiale Uefa Michele Uva. Il massimo dirigente nerazzurro è stato visto lasciare Palazzo Marino in auto senza rilasciare dichiarazioni. Quello di oggi è uno degli incontri organizzati dalla Figc per fare il punto sugli stati italiani in vista di Euro 2032, nei giorni scorsi Uva è stato anche a Roma, a Firenze e a Bologna. Lo stadio Meazza è uno degli impianti candidati ad ospitare le partite degli Europei, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. E’ di ieri la sentenza del Tar di Milano che ha rigettato la richiesta di sospensiva dell’operazione di vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan presentata dal ‘Comitato Sì Meazza’. Una decisione che di fatto apre la strada ad una possibile cessione dello stadio e delle aree circostanze ai due club.