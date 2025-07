Stadio San Siro, Tar respinge richiesta sospensiva di vendita

Il Tar di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva dell’operazione di vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan presentata dal ‘Comitato Sì Meazza‘. Nelle motivazioni dei giudici si legge che “emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso” dal momento che ci sono “seri dubbi sulla ammissibilità dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, sotto plurimi profili, alcuni eccepiti (come – fra gli altri – quello che fa leva sul difetto dei presupposti del ricorso collettivo), altri rilevabili d’ufficio, come la possibile inammissibilità del quarto ricorso per motivi aggiunti”.

Comune Milano può procedere a cessione ai club

Secondo il Tar inoltre “non appare sussistente neppure il prescritto ‘periculum in mora’, dedotto in modo generico e per lo più facendo leva sulla imminente stipulazione del contratto di vendita dello ‘Stadio Meazza’, che, di per sé, non sembra evidenziare un danno irreparabile i n ordine alla circostanza che la demolizione dello stadio non potrà avvenire prima del 2030”. Al momento quindi il Comune di Milano può andare avanti con la procedura di vendita dell’impianto ai due club milanesi.