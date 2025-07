Lazio, corteo anti-Lotito: “La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”

Manifestazione contro il presidente Claudio Lotito da parte dei tifosi della Lazio. Al corteo, che ha attraversato via dei Fori Imperiali, hanno partecipato alcune migliaia di persone. Cori e striscione contro il senatore di Forza Italia: “La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”, recita la scritta in testa.

I tifosi biancocelesti chiedono, infatti, che Lotito lasci la presidenza, accusandolo di una gestione societaria inappropriata: “In questi 21 anni Lotito ha fatto di tutto per non farsi stimare. Siamo arrivati a un punto di non ritorno”, dice un tifoso. “La gestione è scellerata indipendentemente dalla situazione economica. Lotito non doveva semplicemente ‘cacciare più soldi’, doveva fare le cose semplici e lineare”.

Una delegazione è salita in Campidoglio per un incontro istituzionale con i rappresentanti del comune. Nel corso della manifestazione si sono registrati alcuni cori di matrice fascista.