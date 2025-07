Diogo Jota, il Liverpool ritira la maglia numero 20

Torino, 11 lug. (LaPresse) – Il Liverpool ha annunciato che ritirerà la maglia numero 20 in onore dell’attaccante Diogo Jota, tragicamente morto in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. I Reds hanno preso la decisione dopo aver consultato la moglie di Jota, Rute Cardoso, e la sua famiglia. In un comunicato, il club ha dichiarato che il numero “verrà ritirato in onore e memoria di Diogo a tutti i livelli”, compresa la squadra femminile e l’intero settore giovanile.

“Questa scelta – ha spiegato il Liverpool – è un riconoscimento non solo dell’immenso contributo che il nostro ragazzo portoghese ha dato ai successi in campo dei Reds negli ultimi cinque anni, ma anche del profondo impatto personale che ha avuto su compagni, colleghi e tifosi, e dei legami indelebili che ha costruito con loro”.

L’omaggio dei tifosi del Liverpool

Fiori, foto e biglietti sono stati deposti in omaggio al calciatore del Liverpool Diogo Jota e a suo fratello, morti in un incidente stradale in Spagna. Il 28enne è approdato al Liverpool dal Wolverhampton nel 2020 e ha vinto tre trofei importanti con il club del Merseyside, tra cui il titolo della Premier League nella scorsa stagione. La sua morte arriva poche settimane dopo il matrimonio con Rute Cardoso, con cui aveva scritto sui social media: “Sì, per sempre”.

La carriera dell’attaccante portoghese

Diogo José Teixeira da Silva nasce il 4 dicembre del 1996 in una frazione nei pressi del comune Porto e inizia la carriera calcistica nel Paços de Ferreira, dove debutta nel 2014. In campionato fa il suo esordio il 20 febbraio 2015 nel 2-2 contro il Vitória Guimarães, mentre il 17 maggio seguente realizza la sua prima rete nella massima serie portoghese nel successo per 3-2 contro l’Académica, diventando a 18 anni, 9 mesi e 10 giorni il più giovane realizzatore del club in campionato.

Il suo ruolo naturale e che prediligeva era quello di ala sinistra, ma spesso veniva utilizzato anche come prima o seconda punta, potendo così svariare su tutto il fronte offensivo.

Nel 2016 si trasferisce all’Atlético Madrid per circa sette milioni di euro. Con i Colchoneros firma un contratto quinquennale, per poi essere girato al Porto in prestito con diritto di riscatto il 26 agosto. La sua consacrazione arriva però in Inghilterra con il Wolverhampton che trascina già nel primo anno dalla Championship in Premier League.

Il 19 settembre 2020 si trasferisce a titolo definitivo per circa 45 milioni di euro al Liverpool. In maglia Reds vince una Premier League nel 2025 oltre a una Coppa d’Inghilterra e due Coppe di Lega. In totale gioca 117 partite segnando 47 gol.