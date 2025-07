Punto di forza del Liverpool fresco campione d'Inghilterra, ha conquistato con il Portogallo due Nations League

Il calcio è in lutto per la morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo. Il 28enne di Massarelos è stato coinvolto con il fratello in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Si era sposato pochi giorni fa, il 22 giugno 2025, con la fidanzata di lunga data Rute Cardoso. La coppia aveva tre figli

Diogo José Teixeira da Silva nasce il 4 dicembre del 1996 in una frazione nei pressi del comune Porto e inizia la carriera calcistica nel Paços de Ferreira, dove debutta nel 2014. In campionato fa il suo esordio il 20 febbraio 2015 nel 2-2 contro il Vitória Guimarães, mentre il 17 maggio seguente realizza la sua prima rete nella massima serie portoghese nel successo per 3-2 contro l’Académica, diventando a 18 anni, 9 mesi e 10 giorni il più giovane realizzatore del club in campionato. Si mette in luce nella stagione 2015-2016, mettendo a segno dodici gol in trentuno presenze di campionato e consentendo alla sua squadra di raggiungere il settimo posto in Liga NOS.

Il suo ruolo naturale e che prediligeva era quello di ala sinistra, ma spesso veniva utilizzato anche come prima o seconda punta, potendo così svariare su tutto il fronte offensivo

Diogo Jota, il trasferimento in Inghilterra

Nel 2016 si trasferisce all’Atlético Madrid per circa sette milioni di euro. Con i Colchoneros firma un contratto quinquennale, per poi essere girato al Porto in prestito con diritto di riscatto il 26 agosto. La sua consacrazione arriva però in Inghilterra con il Wolverhampton che trascina già nel primo anno dalla Championship in Premier League. Con la maglia dei Wolves, Diogo gioca 111 partite segnando 33 gol. Diventa anche il primo giocatore nella storia del club a realizzare una tripletta nel massimo campionato inglese.

Diogo Jota, gli anni al Liverpool

Il 19 settembre 2020 si trasferisce a titolo definitivo per circa 45 milioni di euro al Liverpool. In maglia Reds vince una Premier League nel 2025 oltre a una Coppa d’Inghilterra e due Coppe di Lega. In totale gioca 117 partite segnando 47 gol.

Proprio il club inglese ha comunicato il decesso del giocatore: “Il Liverpool Football Club è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota”, si legge nel post su Instagram. “Il club è stato informato che il ventottenne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Spagna insieme al fratello Andre – si legge ancora – Il Liverpool FC non rilascerà ulteriori dichiarazioni al momento e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff del club di Diogo e Andre, mentre cercano di superare questa perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro tutto il nostro sostegno”.

Diogo Jota, la nazionale portoghese

Debutta con la nazionale maggiore portoghese il 14 novembre del 2019 nel successo per 6-0 contro la Lituania. Il 5 settembre 2020 mette a segno la sua prima rete. Nella sua carriera ha vestito per 49 volte la maglia del Portogallo segnando 14 gol e vincendo due Nations League.

