Le esequie del calciatore portoghese e del fratello André Silva si sono tenuti nella loro città natale

Le bare dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello André Silva sono state trasportate dalla chiesa Matriz de Gondomar per la sepoltura, dopo il funerale celebrato in Portogallo. Nelle immagini l’emozione della moglie di Diogo Jota, con la quale il calciatore si era sposato lo scorso 22 giugno. I giocatori del Liverpool si sono uniti alla famiglia e agli amici per il funerale del loro compagno di squadra Jota e di suo fratello, due giorni dopo la morte in un incidente stradale in Spagna. La cerimonia si è svolta nella chiesa Igreja Matriz nella città portoghese di Gondomar, dove Jota era nato. Hanno partecipato anche il commissario tecnico della nazionale portoghese Roberto Martínez e diversi giocatori di spicco del calcio portoghese, tra cui il duo del Manchester City Bernardo Silva e Rúben Dias e Bruno Fernándes del Manchester United.

