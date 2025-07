La sfida tra i bianconeri e gli spagnoli mette in palio un posto nei quarti di finale

All’Hard Rock Stadium di Miami è tutto pronto per un grande classico d’Europa come Juventus-Real Madrid, in programma oggi martedì 1 luglio e valido per gli ottavi di finale del Mondiale per club. I bianconeri reduci dal pesante ko con il Manchester City, poi eliminato dall’Al Hilal, vogliono riscattarsi contro la squadra più titolata del Vecchio Continente. In palio un posto tra le primo otto della manifestazione dove sono già qualificate il Fluminense, che ha eliminato l’Inter, l’Al Hilal di Simone Inzaghi, giustiziere del City, il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco, il Palmeiras e il Chelsea. Il fischio d’inizio di Juventus-Real Madrid sarà alle 21 ora italiana.

La Juventus di Igor Tudor

Per cercare il riscatto dopo il 2-5 subito dal Manchester City, il tecnico della Juventus, Igor Tudor ha un dubbio a centrocampo tra McKennie e Alberto Costa mentre si gioca la carta Rugani in difesa al posto del febbricitante Gatti. In attacco torna Kolo Muani supportato da Yildiz, mattatore di questo inizio Mondiale, per i bianconeri e Conceiçao.

La probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

Real Madrid (5-3-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran García; Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius, Gonzalo. All. Xabi Alonso

Juventus-Real Madrid, dove vederla

La sfida tra la Juventus di Igor Tudor e il Real Madrid di Xabi Alonso è in programma alle 21 all’Hard Rock Stadium di Miami e sarà visibile su Dazn, Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Il percorso della Juventus nel Mondiale per club

La Juventus ha iniziato il Mondiale per club in modo convincente travolgendo prima l’Al Ain per 5-0 e poi il Wydad Casablanca per 4-1 con Kenan Yildiz grande protagonista, autore di 3 reti. Nell’ultimo match del girone G, i bianconeri già qualificati sono stati battuti per 5-2 dal Manchester City di Pep Guardiola.

Il percorso del Real Madrid nel Mondiale per club

Il Real Madrid ha iniziato il Mondiale per club con un pareggio 1-1 con l’Al Hilal. Poi il suo percorso è stato un crescendo: vittoria 3-1 contro il Pachuca nonostante la partita quasi tutta in inferiorità numerica, e successo facile 3-0 sul Salisburgo. I blancos del neo tecnico Xabi Alonso hanno chiuso così il girone H al primo posto.

Just one more #FIFACWC Quarter-Final to decide… pic.twitter.com/xSXVl0tBVr — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 1, 2025

L’altro ottavo di finale Borussia Dortmund-Monterrey

Chi vince tra Juventus-Real Madrid sfiderà la vincente dell’ultimo ottavo di finale tra Borussia Dortmund e Monterrey. La sfida è in programma alle 3 di domani (ora italiana) Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. I tedeschi si sono qualificati al primo posto nel girone F davanti a Fluminense, Mamelodi e Ulsan Hyundai. I messicani invece hanno chiuso al secondo posto il gruppo E alle spalle dell’Inter ma davanti a River Plate e Urawa Reds.

Già definiti gli altri 3 quarti di finale: Palmeiras-Chelsea, Bayern Monaco-Paris Saint Germain e Al Hilal-Fluminense.

