Un gol in avvio e uno in chiusura di match condannano la squadra di Chivu. Brasiliani ai quarti di finale

Finisce agli ottavi di finale il Mondiale per club dell’Inter. I nerazzurri escono dalla competizione al termine di una deludente partita con il Fluminense, tentando nel finale di recuperare l’1-0 maturato a inizio partita ma finendo per subire il 2-0. I brasiliani passano in vantaggio al 6′ con German Cano che insacca di testa. Al 40′ il possibile raddoppio di Thiago Silva viene annullato dall’arbitro Barton su segnalazione del Var. L’Inter si sveglia dopo l’80’ e sfiora due volte il pari con Lautaro Martinez. Al 93′ una rasoiata in diagonale di Hercules vale il 2-0 per gli uomini di Renato Portaluppi, che ai quarti se la vedranno con la vincente del match tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Il percorso dell’Inter nel torneo

L’Inter arrivava a questa sfida da imbattuta. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey di Sergio Ramos, avevano sconfitto Urawa e River Plate conquistando il primo posto del Gruppo E.

Il montepremi guadagnato dall’Inter

Arrivando agli ottavi di finale, l’Inter si è assicurata un gruzzoletto di 33 milioni di euro da questo Mondiale per Club. La cifra è frutto dei 21,6 milioni di bonus partecipazione a cui vanno aggiunti 900mila euro per il pareggio col Monterrey, tre milioni e seicentomila euro per le vittorie con Urawa e River Plate (1,8 milioni ciascuna) e un bonus per la qualificazione agli ottavi di 6,9 milioni. In caso di qualificazione ai quarti di finale, a questo gruzzoletto si sarebbero aggiunti ulteriori 12,2 milioni di euro in caso di vittoria e conseguente qualificazione.

