La squadra di Guardiola travolgente nella terza giornata del Mondiale per Club

Il Manchester City travolge 5-2 la Juventus nel match valido per la terza giornata del Gruppo G del Mondiale per Club e chiude il girone al primo posto a punteggio pieno, con nove punti. I bianconeri, già certi della qualificazione agli ottavi, restano fermi a quota sei e finiscono secondi.

Juventus-Manchester City 2-5, la cronaca del match

Doku sblocca il risultato al 9′ con un tiro sul secondo palo, due minuti più tardi pareggia i conti Koopmeiners dopo un errore in disimpegno del portiere Ederson. Al 26′ nuovo vantaggio degli inglesi grazie a un’autorete ingenua di Kalulu sul cross di Savinho.

Nella ripresa la squadra di Guardiola dilaga con i sigilli da due passi dei neoentrati Haaland e Foden, prima dell’eurogol da fuori area al 30′ di Savinho. Nel finale, al 39′, Vlahovic su splendido assist di Yildiz rende il passivo meno pesante per il definitivo 5-2.

Juventus-Manchester City 2-5, il tabellino

JUVENTUS (3-4-1-2) Di Gregorio; Savona (dal 60′ Gatti), Kalulu, Kelly; Alberto Costa (dal 57′ Cambiaso), Locatelli (dal 57′ Thuram), McKennie (dall’82’ Adzic), Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners (dal 57′ Yildiz); Vlahovic. All. Tudor. MANCHESTER CITY (4-1-4-1) Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri (dal 75′ O’Reilly); Reijnders, Rodri (dal 66′ Gundogan), Bernardo Silva (dal 75′ Cherki); Savinho, Doku (dal 66′ Foden), Marmoush (dal 46′ Haaland). All. Guardiola.

ARBITRO: Clement TURPIN (FRA) GOL: 9′ Doku (M), 11′ Koopmeiners (J), 26′ aut. Kalulu (J), 53′ Haaland (M), 69′ Foden (M), 75′ Savinho (M), 85′ Vlahovic (J). AMMONITI: Kalulu (J).

Three wins in three for @ManCity 👌#FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 26, 2025

Locatelli: “Brutta partita ma City tra più forti al mondo”

“Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo analizzare dove e come abbiamo sbagliato. Chiaro che il risultato è brutto”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta incassata dai bianconeri contro il Manchester City (5-2) nella terza giornata del Mondiale per Club. “Giocavamo contro una delle squadre più forti al mondo, il dispendio di energie e come giocavano loro ti porta a correre di più, ma sicuramente abbiamo sbagliato tante cose e dobbiamo analizzarle – ha aggiunto – La Juve c’è e continua a esserci, dobbiamo analizzare quanto sbagliato, rimboccarci le maniche e cercare di fare ora una grande partita”.

