Brutto episodio all'uscita degli spogliatoi dell'Inter a Los Angeles

Francesco Acerbi protagonista di un brutto episodio. Il difensore dell’Inter all’uscita degli spogliatoi della UCLA a Los Angeles – dove i nerazzurri hanno stabilito la propria base per allenarsi durante il Mondiale per Club 2025 – ha avuto un faccia a faccia con un tifoso del Paris Saint-Germain.

Cosa ha detto Acerbi

Un sostenitore del Psg nel vedere il calciatore di Vizzolo ha urlato “Acerbi Barcola”. Così il 37enne si è avvicinato e ha detto: “Io serio, preso per il c**o no, non mi piace. Io esco da lì e sento Acerbi Barcola no. Perché io matto, io ti sfondo di botte”. La vicenda ha dato subito nell’occhio ed è stata ripresa da un altro tifoso presente là davanti. Il video è diventato subito virale sul web.

Gli altri episodi

Non è la prima volta che Acerbi è al centro del ciclone mediatico. Basti ricordare il caso Juan Jesus: il difensore brasiliano durante Inter-Napoli di Serie A del 17 marzo 2024 aveva accusato il calciatore nerazzurro di avergli rivolto insulti razzisti. In seguito il 37enne, che ha sempre rigettato le accuse, è stato assolto dal tribunale sportivo per insufficienza di prove. Di recente, invece, è stato sotto i riflettori per aver rifiutato la chiamata in Nazionale dell’ex ct Luciano Spalletti scatenando non poche polemiche.

Il calendario dell’Inter al Mondiale per Club

Sembra dunque che ci siano ancora scorie in casa Inter dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Psg. La squadra di Christian Chivu, nuovo allenatore, è chiamata a risollevarsi in fretta durante questo Mondiale per Club e in vista del prossimo campionato di Serie A, al via il weekend del 24 e 25 agosto.

I prossimi appuntamenti dei nerazzurri negli Usa sono:

Inter – Urawa Reds sabato 21 giugno ore 21.00

Inter – River Plate giovedì 26 giugno ore 3.00

