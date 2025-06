Le parole del tecnico in conferenza a pochi giorni dall'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia nei primi due match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. L’obiettivo è quello di riportare la Nazionale sul palcoscenico più prestigioso dopo 12 anni dall’ultima partecipazione. “In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no. Lo sappiamo bene tutti, sia io che i calciatori. Ce lo siamo detti a vicenda già nel primo incontro di ieri, bisogna andare a centrare questa qualificazione perché per noi è assolutamente fondamentale” le parole del ct.

Gli azzurri partono già all’inseguimento, perché avendo disputato i quarti di finale di Nations League a marzo hanno due partite in meno di tutte le avversarie del Gruppo I, che al momento vede in testa proprio la nazionale di Haaland a punteggio pieno.

Acerbi non risponde alla convocazione

“Acerbi non ha risposto alla convocazione, ne prendiamo atto e si va avanti”. Lo ha detto il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano in vista degli impegni di qualificazione al Mondiale 2026. “Stamattina mi ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono. Ci sono calciatori che sono meritevoli quanto lui di avere la nostra considerazione e attenzione – ha aggiunto – Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io l’ho convocato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere in questo periodo”.

Dare più importanza al percorso dell’Inter in Champions League

“Io darei più forza a quello che è stato il percorso dell’Inter che non a queste sconfitte. Aver fatto quelle vittorie con Barcellona e Bayern è straordinario, poi è chiaro che ci rimani male. Quando si arriva in fondo a un campionato così tirato ci sta non essere brillanti e di non poter dare il meglio in determinate gare. Ieri sera sono stati al di sotto di quelle che sono le loro reali forze, però quello che va sottolineato è il grande lavoro, sono arrivati due volte in finale di Champions League in tre anni. E per arrivarci ci vuole veramente roba addosso di quella che non scalfisci facilmente”.

Buongiorno lascia il ritiro, convocato Ranieri

Alessandro Buongiorno lascia il ritiro della Nazionale, attesa dagli impegni di qualificazione al Mondiale con Norvegia e Moldova, per rientrare al club di appartenenza. Lo comunica la Federcalcio. Al suo posto il ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, alla prima chiamata in Nazionale maggiore, in arrivo già in queste ore al Ctf di Coverciano.

