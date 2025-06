Il Divin Codino ha portato in dono la sua iconica maglia numero 10 dei Mondiali 94

Incontro tra due leggende del calcio mondiale a Miami, negli Usa, dove Leo Messi ha ricevuto la visita di Roberto Baggio. E’ stato lo stesso fuoriclasse argentino a rivelarlo sui suoi profili social, con tanto di foto in cui sorridente al fianco del Divin Codino mostra orgoglioso una maglia della nazionale italiana ricevuta in regalo, con il n.10 e il nome di Baggio sulla schiena.

Il post di Messi sui social

“Che visita meravigliosa! Grazie, Roberto, per questo regalo speciale e significativo e per la splendida conversazione che abbiamo condiviso. Sei una stella e una leggenda storica del calcio. Sarà sempre un piacere darti il benvenuto ogni volta che vorrai venire a trovarci”, ha scritto Messi sui social.

Anche Baggio sul suo profilo Instagram, nelle storie, ha postato una serie di foto dell’incontro con la squadra di Miami insieme a Messi, a Luis Suarez e al tecnico Mascherano. Baggio è negli Usa per seguire il Mondiale per Club, come si evince da altre foto che lo vedono insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino e ad altre leggende del calcio come il brasiliano Ronaldo e a David Beckham oggi proprietario dei Miami Fc.

