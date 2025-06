Pisilli risponde a Jesus Rodriguez

L’Italia ha pareggiato con la Spagna 1-1 nell’ultima partita del girone A degli Europei Under 21 in corso in Slovacchia. Gli azzurrini di Nunziata, già qualificati ai quarti dopo la vittoria con la Slovacchia, chiudono il gruppo al secondo posto, alle spalle degli iberici. Spagna in vantaggio al 53′ con Jesus Rodriguez, pareggio dell’Italia con Pisilli al 59′. Nei quarti gli azzurrini affronteranno la vincente del Gruppo B.

Europei Under 21, Spagna-Italia 1-1 il tabellino

SPAGNA (4-2-3-1): Cugnat; Pubill (73′ Torre), Rafa Marin, Herzog, Garcia; Jaureguizar, Marin (65′ Diego Lopez); Moro (90′ Tarrega), Moleiro (73′ Juanlu), Jesus Rodriguez (65′ Javi Guerra); Roberto Fernandez. Ct. Denia.

ITALIA (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, Coppola, Ghilardi, Turicchia (84′ Ruggeri); Doumbia, Guarino (84′ Pirola), Bianco; Fazzini (73′ Casadei), Pisilli (90′ Prati); Ambrosino (73′ Gnonto). Ct. Nunziata.

