Etna, l’aeroporto di Catania resta chiuso: prorogata la sospensione dei voli

L’aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 23.59 di oggi, domenica 27 settembre, a causa della presenza in atmosfera di cenere vulcanica emessa dall’Etna e della direzione dei venti prevalenti.

La decisione riguarda sia i voli in arrivo sia quelli in partenza. A comunicarlo è Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, spiegando che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi aerei interessati.

Aeroporto di Catania, voli sospesi fino a mezzanotte

La società di gestione dello scalo ha comunicato il prolungamento della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1. Di conseguenza, tutte le attività di volo sono sospese fino alle 23.59 di domenica 27 settembre. La misura è stata adottata in relazione alla presenza della cenere vulcanica dell’Etna nell’atmosfera e alle condizioni del vento, che possono influire sulla sicurezza delle operazioni aeree.

Etna, disagi per i passeggeri

La sospensione dei voli potrebbe provocare ritardi e cancellazioni per i passeggeri in partenza o diretti a Catania. Sac invita quindi i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, così da evitare spostamenti inutili e avere informazioni aggiornate sull’operatività del collegamento.

La società di gestione dello scalo ha inoltre fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’evoluzione della situazione legata all’attività dell’Etna, alla presenza di cenere vulcanica e alle condizioni meteorologiche.