La prima fase è dedicata ai rinnovi e durerà per 10 giorni. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Ha preso il via oggi, venerdì 16 giugno 2025, la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 dell’As Roma. ‘Core de ‘sta città‘ è lo slogan scelto dalla società capitolina, “un canto d’amore per i colori giallorossi, una promessa di fedeltà e un vero e proprio inno alla gioia di tifare Roma, sempre e comunque”. La campagna sarà strutturata in quattro fasi e ci sono diversi tipi di abbonamento. Ecco tutte le informazioni utili per abbonarsi e vedere allo stadio la squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

🏟 Core de ‘sta città 💛❤ 🎟 È partita la vendita degli abbonamenti 25/26! Tutti i dettagli 🔗 https://t.co/8Hge2jijW1 🎥 https://t.co/gFypLdDcRJ#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) June 16, 2025

Abbonamenti As Roma, le quattro fasi

Fase 1: Prelazione (rinnovo con posto garantito o cambio)



– Va dal 16 giugno alle ore 12:00 al 26 giugno alle ore 12:59. È riservata agli abbonati 2024‑25, che possono confermare il posto o cambiarlo scegliendo tra quelli disponibili nei vari settori

Fase 2: Rinnovo senza posto garantito



– Va dal 26 giugno ore 14:00 al 30 giugno alle ore 10:59 : il rinnovo è offerto a prezzo dedicato, ma senza garanzia di mantenere il posto precedente. Si può selezionare solo tra quelli disponibili al momento dell’acquisto

Fase 3: Nuovi abbonamenti (lista d’attesa)



– Va dal 30 giugno alle ore 12:00 al 1 luglio alle ore 14:59 : riguarda i 12.233 tifosi che si sono iscritti alla waiting list lo scorso anno e prevede prezzi specifici.

Fase 4: Vendita libera



– Dal 1 luglio ore 16:00, fino a esaurimento dei posti.

As Roma, le tipologie di abbonamento

Sono tre le tipologie di abbonamento: Plus, Classic Extra e Standard. Ecco cosa offrono

Abbonamento Plus:

Prelazione per le partite europee e di Coppa Italia

Cambio utilizzatore possibile per un massimo di 5 partite

Rivendita possibile per tutte le partite

Presso vantaggioso per acquisto biglietti extra per tutte le partite

Prelazione sulle trasferte europee

Sconto del 15% presso gli As Roma Store

Abbonamento Classic Extra

Prelazione per le partite europee e di Coppa Italia

Cambio utilizzatore possibile per un massimo di 4 partite

Rivendita possibile per i big match (Lazio, Juventus, Milan, Inter e Napoli)

Presso vantaggioso per acquisto biglietti extra solo per i big match nei settori disponibili

Sconto del 10% presso gli As Roma Store

Abbonamento Classic

Prelazione per le partite europee e di Coppa Italia

Cambio utilizzatore possibile per un massimo di 2 partite

Sconto del 10% presso gli As Roma Store

Abbonamenti As Roma, i prezzi per settori e tipologie

Curva Sud centrale/laterale

Classic : 269€ (rinnovo) / 277€ (nuovo)

Extra : 291€ / 299€

Plus: 325€ / 335€

Curva Nord

Classic : 255€ / 269€

Extra : 275€ / 284€

Plus: 315€ / 324€

Gli abbonamenti in Curva Nord comprendono solo 18 partite, non è infatti compreso il derby contro la Lazio. Ai titolari di questo abbonamento verrà comunque verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con facoltà di scelta del posto tra quelli disponibili.

Distinti Sud

Classic : 339€ / 349€

Extra : 363€ / 374€

Plus: 390€ / 402€

Tevere Top Centrale

Classic : 751€ / 796€

Extra : 796€ / 844€

Plus: 859€ / 910€

Tevere Top Sud

Classic : 639€ / 678€

Extra : 678€ / 718€

Plus: 735€ / 779€

Tevere Centrale

Classic : 805€ / 854€

Extra : 854€ / 905€

Plus: 926€ / 982€

Tevere Sud

Classic : 667€ / 707€

Extra : 707€ / 749€

Plus: 762€ / 808€

Tevere Nord

Classic : 576€ / 611€

Extra : 611€ / 648€

Plus: 663€ / 702€

Tevere Parterre Nord

Classic : 429€ / 446€

Extra : 459€ / 473€

Plus: 496€ / 516€

Tevere Parterre Centrale

Classic : 539€ / 561€

Extra : 577€ / 594€

Plus: 623€ / 648€

Tevere Parterre Sud

Classic : 494€ / 514€

Extra : 529€ / 544€

Plus: 571€ / 594€

Monte Mario Top Sud

Classic : 793€ / 840€

Extra : 840€ / 891€

Plus: 911€ / 966€

Monte Mario Sud

Classic : 793€ / 840€

Extra : 840€ / 891€

Plus: 911€ / 966€

Monte Mario Centrale Sud

Classic : 891€ / 945€

Extra : 945€ / 1002€

Plus: 1025€ / 1086€

