I nerazzurri esordiranno contro il Monterrey mentre i bianconeri contro l'Al-Ain

Sabato 14 giugno inizia il Mondiale per club 2025. Il nuovo format Fifa a 32 squadre si tiene negli Stati Uniti e prevede 63 partite. Il match inaugurale è quello tra Al Ahly (squadra vincitrice della Prima Lega egiziana) e Inter Miami (club in cui milita Leo Messi) alle 2 (ora italiana) al Miami Gardens, in Florida.

Sono due i club italiani qualificati al torneo, Inter e Juventus. I nerazzurri esordiranno il 18 giugno (alle 3 ora italiana) contro il Monterrey nello stadio di Pasadena mentre i bianconeri giocheranno il 19 (alle 3) contro l’Al-Ain a Washington.

Il calendario della 1a giornata

Al Ahly – Inter Miami 15/06 – 02:00

Bayern Monaco – Auckland City 15/06 – 18:00

Psg – Atletico Madrid 15/06 – 21:00

Palmeiras – Porto 16/06 – 00:00

Botafogo – Seattle Sounders 16/06 – 04:00

Chelsea – Leon 16/06 – 21:00

Boca Juniors – Benfica 17/06 – 00:00

Flamengo – Esperance 17/06 – 03:00

Fluminense – Borussia Dortmund 17/06 – 18:00

River Plate – Urawa Reds 17/06 – 21:00

Ulsan Hyunday – Mamelodi 18/06 – 00:00

Monterrey – Inter 18/06 – 03:00

Manchester City – Wydad AC 18/06 – 18:00

Real Madrid – Al Hilal 18/06 – 21:00

Pachuca – Salisburgo 19/06 – 00:00

Al-Ain – Juventus 19/06 – 03:00

I gironi

Gruppo A

Al Ahly

Inter Miami

Palmeiras

Porto

Gruppo B

Atletico Madrid

Botafogo

Psg

Seattle Sounders

Gruppo C

Auckland City

Bayern Monaco

Benfica

Boca Juniors

Gruppo D

Chelsea

Esperance

Flamengo

Leon

Gruppo E

Inter

Monterrey

River Plate

Urawa Reds

Gruppo F

Borussia Dortmund

Fluminense

Mamelodi

Ulsan Hyundai

Gruppo G

Al-Ain

Juventus

Manchester City

Wydad AC

Gruppo H

Al Hilal

Pachuca

Real Madrid

Salisburgo

Dove vedere il Mondiale per club 2025

Le partite del Mondiale per club 2025 saranno trasmesse su Dazn. Inoltre Mediaset farà vedere in chiaro una partita al giorno, in programma nella fascia serale, su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito di Sportmediaset.it.

