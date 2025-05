Il presidente dei campioni d'Italia: "Conte? Ha contratto, felicissimo se vuole rimanere"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla anche del futuro durante i festeggiamenti per lo scudetto. “De Bruyne? So che ha già verificato, o credo addirittura comprato, una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il suo figlio di 9 anni in video, ed è stata una bellissima visione, una coppia, anzi un triplete con il bambino, fantastico, veramente straordinario. Se possiamo darla come notizia? No, ancora no. Finché non è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”, ha detto il patron dei partenopei, a bordo del bus scoperto che ha attraversando il lungomare Caracciolo, rispondendo alla domanda del giornalista Rai sul possibile acquisto del belga Kevin De Bruyne, che ha lasciato il Manchester City.

Il patron: “Felice se Conte rimane”

De Laurentiis non si è sottratto neanche alla domanda su Antonio Conte, che dopo aver portato la squadra al tricolore, sembra destinato a lasciare Napoli. “Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere noi siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso”, ha affermato il presidente, sempre ai microfoni Rai.

