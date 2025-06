Secondo le indiscrezioni il calciatore francese vorrebbe cambiare aria. Il suo contratto è in scadenza nel 2026

Theo Hernandez potrebbe vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Le indiscrezioni riportate da diversi media sportivi dicono che il terzino francese avrebbe già trovato un accordo con il club. Il suo sarebbe un ritorno dato che è cresciuto nelle giovanili del colchoneros. I rossoneri per cederlo vorrebbero circa 30 milioni di euro mentre i madrileni offrono la metà. Il 27enne, inoltre, in questa finestra di mercato ha già rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal, squadra saudita allenata da Simone Inzaghi.

La carriera di Theo Hernandez

Theo Hernandez è nato a Marsiglia nel 1997 ma calcisticamente è cresciuto in Spagna. Partito dalle giovanili dell’Atletico è poi passato all’Alaves nel 2016. L’anno seguente il Real Madrid ha comprato il suo cartellino e poi lo ha mandato in prestito alla Real Sociedad. Nel 2019 è arrivato al Milan, squadra di cui è vice-capitano. In carriera ha vinto una Supercoppa di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Uefa, una Coppa del mondo per club, una Supercoppa italiana, un campionato di Serie A e una Nations League.

I numeri nell’ultima stagione di Serie A

In questa stagione di Serie A 2024-2025 con il Milan ha giocato 33 partite, realizzato quattro gol e tre assist. In rosa dal 6 luglio 2019, il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2026. L’ultimo prolungamento risale all’11 febbraio 2022.

Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare l’@acmilan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco. ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/zTIwoyy4df — Theo Hernandez (@TheoHernandez) May 26, 2025

