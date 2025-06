Il centrocampista olandese si aggregherà alla squadra di Pep Guardiola per il Mondiale per Club

Con una nota sul proprio sito internet, dopo settimane di rumors, il Milan comunica “di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC“. Il club rossonero “ringrazia Tijjani per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Wishing @T_Reijnders all the best in the next stage of his career 🍀

#SempreMilan pic.twitter.com/ZCYPyFIKoL — AC Milan (@acmilan) June 11, 2025

Reijnders al Manchester City, la conferma del club inglese

Contestualmente è arrivato anche il comunicato del Manchester City che “è lieto di annunciare l’acquisto di Tijjani Reijnders con un contratto quinquennale”. Reijnders è stato nominato Miglior Centrocampista della Serie A nel 2024/25 dopo aver segnato 15 gol in 54 partite, più che raddoppiando il suo precedente record in una singola stagione. Il club inglese non ha comunicato la cifra versata nelle casse rossonere, che dovrebbe essere di circa 55 milioni di euro più un’altra ventina di bonus vari. Reijnders si aggregherà alla squadra di Pep Guardiola già in occasione del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

