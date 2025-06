L'indiscrezione di The Athletic. Il match in programma nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026 quando a San Siro ci sarà la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali

In attesa dell’inizio della nuova stagione, con il mercato che impazza e il caos legato alla sostituzione dell’esonerato Ct Luciano Spalletti, arriva una clamorosa indiscrezione sulla prossima Serie A. Il 7 o l’8 febbraio del 2026 è una data da fissare sul calendario per tutti gli appassionati di calcio italiano e non solo. Secondo il sito americano The Athletic, la partita tra Milan e Como potrebbe essere la prima di un campionato nazionale a giocarsi all’estero. Per la precisione in Australia, a Perth.

Il 6 febbraio a San Siro la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali

A favorire lo spostamento della gara è il fatto che lo stadio di San Siro in quel weekend sarà già nelle disponibilità del Cio e del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, visto che il 6 di febbraio si terrà la cerimonia di apertura. La Lega Serie A da tempo sta lavorando per far disputare una partita di campionato all’estero (si è sempre pensato agli Usa o in Medio Oriente, ndr), al momento in via Rosellini si stanno facendo le valutazioni del caso, in attesa delle autorizzazioni di Fifa, Uefa e Figc.

Serie A all’estero come Nba ed Nfl?

Fino ad oggi l’organo di governo del calcio mondiale si è sempre opposto a tutte le richieste già arrivate, in particolare da parte della Premier League e della Liga spagnola. Dovesse essere la Serie A ad aprire la strada a questa nuova frontiera del calcio sarebbe certamente un grande successo di immagine. D’altronde l’intenzione è quella di seguire l’esempio di sport professionistici americani come la Nba e la Nfl, che da anni organizzano partite di regular season all’estero, in particolare in Messico e in Europa.

