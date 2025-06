In corso il sorteggio per il prossimo campionato: alla prima giornata Roma-Bologna

Calendario Serie A 2025-2026: la prima sfida per il Napoli campione d’Italia, nel campionato di serie A 2025-2026, sarà in trasferta a Sassuolo. L’Inter, che è giunta seconda per un punto, esordirà invece in casa contro il Torino. è il verdetto del sorteggio del calendario della prossima serie A, in corso al teatro Regio di Parma.

Il via il 23-24 agosto

La prima giornata di campionato è in programma nel fine settimana del 23-24 agosto.

Niente sosta invernale

Anche nella nuova stagione, non ci sarà la sosta invernale: si giocherà anche tra Natale e Capodanno.

Il calendario della serie A 2025-2026 – girone di andata

Prima giornata: 24/8 : Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona.

: Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona. Seconda giornata: 31/8 : Bologna-Como, Cremonese-Sassuolo, Genoa-Juventus, Inter-Udinese, Lazio-Verona, Lecce-Milan, Napoli-Cagliari, Parma-Atalanta, Pisa-Roma, Torino-Fiorentina.

: Bologna-Como, Cremonese-Sassuolo, Genoa-Juventus, Inter-Udinese, Lazio-Verona, Lecce-Milan, Napoli-Cagliari, Parma-Atalanta, Pisa-Roma, Torino-Fiorentina. Terza giornata: 14/9 : Atalanta-Lecce, Cagliari-Parma, Como-Genoa, Fiorentina-Napoli, Juventus-Inter , Milan-Bologna, Pisa-Udinese, Roma-Torino, Sassuolo-Lazio, Verona-Cremonese.

: Atalanta-Lecce, Cagliari-Parma, Como-Genoa, Fiorentina-Napoli, , Milan-Bologna, Pisa-Udinese, Roma-Torino, Sassuolo-Lazio, Verona-Cremonese. Quarta giornata: 21/9 : Bologna-Genoa, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como, Inter-Sassuolo, Lazio-Roma , Lecce-Cagliari, Napoli-Pisa, Torino-Atalanta, Udinese-Milan, Verona-Juventus.

: Bologna-Genoa, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como, Inter-Sassuolo, , Lecce-Cagliari, Napoli-Pisa, Torino-Atalanta, Udinese-Milan, Verona-Juventus. Quinta giornata: 28/9 : Cagliari-Inter, Como-Cremonese, Genoa-Lazio, Juventus-Atalanta , Lecce-Bologna, Milan-Napoli, Parma-Torino, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Udinese.

: Cagliari-Inter, Como-Cremonese, Genoa-Lazio, , Lecce-Bologna, Milan-Napoli, Parma-Torino, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Udinese. Sesta giornata: 5/10 : Atalanta-Como, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Inter-Cremonese, Juventus-Milan , Lazio-Torino, Napoli-Genoa, Parma-Lecce, Udinese-Cagliari, Verona-Sassuolo.

: Atalanta-Como, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Inter-Cremonese, , Lazio-Torino, Napoli-Genoa, Parma-Lecce, Udinese-Cagliari, Verona-Sassuolo. Settima giornata: 19/10 : Atalanta-Lazio, Cagliari-Bologna, Como-Juventus, Cremonese-Udinese, Genoa-Parma, Lecce-Sassuolo, Milan-Fiorentina, Pisa-Verona, Roma-Inter , Torino-Napoli.

: Atalanta-Lazio, Cagliari-Bologna, Como-Juventus, Cremonese-Udinese, Genoa-Parma, Lecce-Sassuolo, Milan-Fiorentina, Pisa-Verona, , Torino-Napoli. Ottava giornata: 26/10 : Cremonese-Atalanta, Fiorentina-Bologna, Lazio-Juventus , Milan-Pisa, Napoli-Inter , Parma-Como, Sassuolo-Roma, Torino-Genoa, Udinese-Lecce, Verona-Cagliari.

: Cremonese-Atalanta, Fiorentina-Bologna, , Milan-Pisa, , Parma-Como, Sassuolo-Roma, Torino-Genoa, Udinese-Lecce, Verona-Cagliari. Nona giornata: 29/10 : Atalanta-Milan , Bologna-Torino, Cagliari-Sassuolo, Como-Verona, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, Juventus-Udinese, Lecce-Napoli, Pisa-Lazio, Roma-Parma.

: , Bologna-Torino, Cagliari-Sassuolo, Como-Verona, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, Juventus-Udinese, Lecce-Napoli, Pisa-Lazio, Roma-Parma. Decima giornata: 2/11 : Cremonese-Juventus, Fiorentina-Lecce, Lazio-Cagliari, Milan-Roma , Napoli-Como, Parma-Bologna, Sassuolo-Genoa, Torino-Pisa, Udinese-Atalanta, Verona-Inter.

: Cremonese-Juventus, Fiorentina-Lecce, Lazio-Cagliari, , Napoli-Como, Parma-Bologna, Sassuolo-Genoa, Torino-Pisa, Udinese-Atalanta, Verona-Inter. Undicesima giornata: 9/11 : Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Como-Cagliari, Genoa-Fiorentina, Inter-Lazio, Juventus-Torino , Lecce-Verona, Parma-Milan, Pisa-Cremonese, Roma-Udinese.

: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Como-Cagliari, Genoa-Fiorentina, Inter-Lazio, , Lecce-Verona, Parma-Milan, Pisa-Cremonese, Roma-Udinese. Dodicesima giornata: 23/11 : Cagliari-Genoa, Cremonese-Roma, Fiorentina-Juventus, Inter-Milan , Lazio-Lecce, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Pisa, Torino-Como, Udinese-Bologna, Verona-Parma.

: Cagliari-Genoa, Cremonese-Roma, Fiorentina-Juventus, , Lazio-Lecce, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Pisa, Torino-Como, Udinese-Bologna, Verona-Parma. Tredicesima giornata: 30/11 : Atalanta-Fiorentina, Bologna-Cremonese, Como-Sassuolo, Genoa-Verona, Juventus-Cagliari, Lecce-Torino, Milan-Lazio, Parma-Udinese, Pisa-Inter, Roma-Napoli .

: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Cremonese, Como-Sassuolo, Genoa-Verona, Juventus-Cagliari, Lecce-Torino, Milan-Lazio, Parma-Udinese, Pisa-Inter, . Quattordicesima giornata: 7/12 : Cagliari-Roma, Cremonese-Lecce, Inter-Como, Lazio-Bologna, Napoli-Juventus , Pisa-Parma, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Genoa, Verona-Atalanta.

: Cagliari-Roma, Cremonese-Lecce, Inter-Como, Lazio-Bologna, , Pisa-Parma, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Genoa, Verona-Atalanta. Quindicesima giornata: 14/12 : Atalanta-Cagliari, Bologna-Juventus, Fiorentina-Verona, Genoa-Inter, Lecce-Pisa, Milan-Sassuolo, Parma-Lazio, Roma-Como, Torino-Cremonese, Udinese-Napoli.

: Atalanta-Cagliari, Bologna-Juventus, Fiorentina-Verona, Genoa-Inter, Lecce-Pisa, Milan-Sassuolo, Parma-Lazio, Roma-Como, Torino-Cremonese, Udinese-Napoli. Sedicesima giornata: 21/12 : Cagliari-Pisa, Como-Milan, Fiorentina-Udinese, Genoa-Atalanta, Inter-Lecce, Juventus-Roma , Lazio-Cremonese, Napoli-Parma, Sassuolo-Torino, Verona-Bologna.

: Cagliari-Pisa, Como-Milan, Fiorentina-Udinese, Genoa-Atalanta, Inter-Lecce, , Lazio-Cremonese, Napoli-Parma, Sassuolo-Torino, Verona-Bologna. Diciassettesima giornata: 28/12 : Atalanta-Inter , Bologna-Sassuolo, Cremonese-Napoli, Lecce-Como, Milan-Verona, Parma-Fiorentina, Pisa-Juventus, Roma-Genoa, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio.

: , Bologna-Sassuolo, Cremonese-Napoli, Lecce-Como, Milan-Verona, Parma-Fiorentina, Pisa-Juventus, Roma-Genoa, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio. Diciottesima giornata: 3/1 : Atalanta-Roma, Cagliari-Milan, Como-Udinese, Fiorentina-Cremonese, Genoa-Pisa, Inter-Bologna, Juventus-Lecce, Lazio-Napoli, Sassuolo-Parma, Verona-Torino.

: Atalanta-Roma, Cagliari-Milan, Como-Udinese, Fiorentina-Cremonese, Genoa-Pisa, Inter-Bologna, Juventus-Lecce, Lazio-Napoli, Sassuolo-Parma, Verona-Torino. Diciannovesima giornata: 6/1: Bologna-Atalanta, Cremonese-Cagliari, Lazio-Fiorentina, Lecce-Roma, Milan-Genoa, Napoli-Verona, Parma-Inter, Pisa-Como, Sassuolo-Juventus, Torino-Udinese.

Il calendario della serie A 2025-2026 – girone di ritorno

Ventesima giornata: 11/1 : Atalanta-Torino, Como-Bologna, Fiorentina-Milan, Genoa-Cagliari, Inter-Napoli , Juventus-Cremonese, Lecce-Parma, Roma-Sassuolo, Udinese-Pisa, Verona-Lazio.

: Atalanta-Torino, Como-Bologna, Fiorentina-Milan, Genoa-Cagliari, , Juventus-Cremonese, Lecce-Parma, Roma-Sassuolo, Udinese-Pisa, Verona-Lazio. Ventunesima giornata: 18/1 : Bologna-Fiorentina, Cagliari-Juventus, Cremonese-Verona, Lazio-Como, Milan-Lecce, Napoli-Sassuolo, Parma-Genoa, Pisa-Atalanta, Torino-Roma, Udinese-Inter.

: Bologna-Fiorentina, Cagliari-Juventus, Cremonese-Verona, Lazio-Como, Milan-Lecce, Napoli-Sassuolo, Parma-Genoa, Pisa-Atalanta, Torino-Roma, Udinese-Inter. Ventiduesima giornata: 25/1 : Atalanta-Parma, Como-Torino, Fiorentina-Cagliari, Genoa-Bologna, Inter-Pisa, Juventus-Napoli , Lecce-Lazio, Roma-Milan , Sassuolo-Cremonese, Verona-Udinese.

: Atalanta-Parma, Como-Torino, Fiorentina-Cagliari, Genoa-Bologna, Inter-Pisa, , Lecce-Lazio, , Sassuolo-Cremonese, Verona-Udinese. Ventitreesima giornata: 1/2 : Bologna-Milan, Cagliari-Verona, Como-Atalanta, Cremonese-Inter, Lazio-Genoa, Napoli-Fiorentina, Parma-Juventus, Pisa-Sassuolo, Torino-Lecce, Udinese-Roma.

: Bologna-Milan, Cagliari-Verona, Como-Atalanta, Cremonese-Inter, Lazio-Genoa, Napoli-Fiorentina, Parma-Juventus, Pisa-Sassuolo, Torino-Lecce, Udinese-Roma. Ventiquattresima giornata: 8/2 : Atalanta-Cremonese, Bologna-Parma, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Juventus-Lazio , Lecce-Udinese, Milan-Como, Roma-Cagliari, Sassuolo-Inter, Verona-Pisa.

: Atalanta-Cremonese, Bologna-Parma, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, , Lecce-Udinese, Milan-Como, Roma-Cagliari, Sassuolo-Inter, Verona-Pisa. Venticinquesima giornata: 15/2 : Cagliari-Lecce, Como-Fiorentina, Cremonese-Genoa, Inter-Juventus , Lazio-Atalanta, Napoli-Roma , Parma-Verona, Pisa-Milan, Torino-Bologna, Udinese-Sassuolo.

: Cagliari-Lecce, Como-Fiorentina, Cremonese-Genoa, , Lazio-Atalanta, , Parma-Verona, Pisa-Milan, Torino-Bologna, Udinese-Sassuolo. Ventiseiesima giornata: 22/2 : Atalanta-Napoli , Bologna-Udinese, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Pisa, Genoa-Torino, Juventus-Como, Lecce-Inter, Milan-Parma, Roma-Cremonese, Sassuolo-Verona.

: , Bologna-Udinese, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Pisa, Genoa-Torino, Juventus-Como, Lecce-Inter, Milan-Parma, Roma-Cremonese, Sassuolo-Verona. Ventisettesima giornata: 1/3 : Como-Lecce, Cremonese-Milan, Inter-Genoa, Parma-Cagliari, Pisa-Bologna, Roma-Juventus , Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio, Udinese-Fiorentina, Verona-Napoli.

: Como-Lecce, Cremonese-Milan, Inter-Genoa, Parma-Cagliari, Pisa-Bologna, , Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio, Udinese-Fiorentina, Verona-Napoli. Ventottesima giornata: 8/3 : Atalanta-Udinese, Bologna-Verona, Cagliari-Como, Fiorentina-Parma, Genoa-Roma, Juventus-Pisa, Lazio-Sassuolo, Lecce-Cremonese, Milan-Inter , Napoli-Torino.

: Atalanta-Udinese, Bologna-Verona, Cagliari-Como, Fiorentina-Parma, Genoa-Roma, Juventus-Pisa, Lazio-Sassuolo, Lecce-Cremonese, , Napoli-Torino. Ventinovesima giornata: 15/3 : Como-Roma, Cremonese-Fiorentina, Inter-Atalanta , Lazio-Milan, Napoli-Lecce, Pisa-Cagliari, Sassuolo-Bologna, Torino-Parma, Udinese-Juventus, Verona-Genoa.

: Como-Roma, Cremonese-Fiorentina, , Lazio-Milan, Napoli-Lecce, Pisa-Cagliari, Sassuolo-Bologna, Torino-Parma, Udinese-Juventus, Verona-Genoa. Trentesima giornata: 22/3 : Atalanta-Verona, Bologna-Lazio, Cagliari-Napoli, Como-Pisa, Fiorentina-Inter, Genoa-Udinese, Juventus-Sassuolo, Milan-Torino, Parma-Cremonese, Roma-Lecce.

: Atalanta-Verona, Bologna-Lazio, Cagliari-Napoli, Como-Pisa, Fiorentina-Inter, Genoa-Udinese, Juventus-Sassuolo, Milan-Torino, Parma-Cremonese, Roma-Lecce. Trentunesima giornata: 4/4 : Cremonese-Bologna, Inter-Roma , Juventus-Genoa, Lazio-Parma, Lecce-Atalanta, Napoli-Milan, Pisa-Torino, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Como, Verona-Fiorentina.

: Cremonese-Bologna, , Juventus-Genoa, Lazio-Parma, Lecce-Atalanta, Napoli-Milan, Pisa-Torino, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Como, Verona-Fiorentina. Trentaduesima giornata: 12/4 : Atalanta-Juventus, Bologna-Lecce, Cagliari-Cremonese, Como-Inter, Fiorentina-Lazio, Genoa-Sassuolo, Milan-Udinese, Parma-Napoli, Roma-Pisa, Torino-Verona.

: Atalanta-Juventus, Bologna-Lecce, Cagliari-Cremonese, Como-Inter, Fiorentina-Lazio, Genoa-Sassuolo, Milan-Udinese, Parma-Napoli, Roma-Pisa, Torino-Verona. Trentatreesima giornata: 19/4: Cremonese-Torino, Inter-Cagliari, Juventus-Bologna, Lecce-Fiorentina, Napoli-Lazio, Pisa-Genoa, Roma-Atalanta, Sassuolo-Como, Udinese-Parma, Verona-Milan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata