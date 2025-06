Perde quota Pioli. In lizza Cannavaro, De Rossi e Gattuso ma potrebbe tornare Mancini

Sono cinque i nomi dei candidati alla panchina della Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti, a seguito del pesante ko in Norvegia, e il no di Claudio Ranieri. Il rifiuto dell’allenatore della Roma è arrivato martedì mattina dopo che Ranieri, atteso da un ruolo di consulente nel club giallorosso per la prossima stagione, aveva dato una disponibilità di massima al presidente della Figc Gabriele Gravina. Se nei giorni scorsi Stefano Pioli sembrava in pole position nelle ultime ore le quotazioni dell’ex allenatore del Milan sono scese per i problemi legati al suo contratto ancora da sciogliere con gli arabi dell’All Nasr. Inoltre Pioli è in trattative avanzate con la Fiorentina per sostituire Raffaele Palladino. E allora le scelte della Federcalcio per il nuovo c.t. sembrano orientate sul trio di campioni del mondo del 2006: Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi e Rino Gattuso. Ma non è escluso nemmeno un clamoroso ritorno alla guida dell’Italia di Roberto Mancini.

Stefano Pioli

59 anni, di Parma, Stefano Pioli è approdato all’Al-Nassr in Arabia Saudita dopo la chiusura del rapporto con il Milan dopo 5 stagioni, impreziosite dallo scudetto nella stagione 2021-2022. Lascerà il club rossonero dopo aver riportato la squadra tra le prime quattro della Serie A, con un tricolore conquistato e un ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, arrivando anche alla semifinale della massima competizione europea. Pesano però in negativo i sei derby consecutivi persi con l’Inter. In precedenza ha allenato Chievo, Bologna, Inter, Lazio e Fiorentina.

Fabio Cannavaro

Il 51enne Fabio Cannavaro, dopo una carriera sul campo in cui ha vinto un Pallone d’Oro e un Mondiale con l’Italia nel 2006, nel 2013 comincia una carriera da allenatore che si svolgerà soprattutto all’estero. Inizia a Dubai con l’Al-Ahli, poi ci saranno il Guangzhou Evergrande e il Tianjin Quanjianin in Cina, dove siederà anche sulla panchina della nazionale, e l’Al-Nassr in Arabia Saudita. In Italia ha allenato il Benevento e l’Udinese. L’ultima esperienza alla Dinamo Zagabria, chiusa con un esonero ad aprile.

Daniele De Rossi

Daniele De Rossi, 41 anni, dopo una carriera da calciatore spesa soprattutto nella sua Roma, nel 2021 entra nello staff tecnico della Nazionale come assistente di Roberto Mancini. Nel 2022 la breve esperienza sulla panchina della Spal, poi ‘Capitan Futuro’ approda alla guida tecnica della sua squadra del cuore, per sostituire Josè Mourinho, e porta la Roma a un buon sesto posto. Ma la stagione successiva viene esonerato dopo solo 4 gare.

Gennaro Gattuso

47 anni, Rino, dopo una carriera da guerriero del centrocampo che lo ha portato a vincere tutto con il Milan e ad alzare la Coppa del Mondo nel 2006 a Berlino con la maglia azzurra, ha ormai una lunga esperienza in panchina, tra alti e bassi. Debutta nel 2013 alla guida del Palermo. Poi la parentesi in Grecia con l’Ofi Creta. A Pisa guadagna la promozione in B. Nel 2017 approda al Milan dopo l’esonero di Montella, con una buona prima annata. Poi va al Napoli dove vince una Coppa Italia. Ci saranno successivamente esperienze altalenanti con Fiorentina, Valencia e Marsiglia. Nell’ultima stagione ha allenato l’Haiduk Spalato.

Roberto Mancini

Non ha bisogno di presentazioni Roberto Mancini. Il 60enne di Jesi è uno degli allenatori italiani più quotati nel mondo e più vincenti. Ha lasciato la panchina azzurra ad agosto 2023 dopo cinque anni nei quali ha portato l’Italia alla vittoria degli Europei nel 2020 in Inghilterra ma pesa nella sua storia con la Nazionale la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022. Ha vinto tre scudetti e due Coppe Italia con l’Inter, la Premier League e la Fa Cup con il Manchester City. Ha allenato anche Fiorentina, Lazio, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo. Ha appena lasciato la guida della nazionale dell’Arabia Saudita.

