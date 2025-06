Al via per gli Azzurri le qualificazioni ai Mondiali del 2026

Ci siamo: comincia questa sera, venerdì 6 giugno 2025, con Norvegia-Italia l’avventura azzurra alle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Dopo due mancate partecipazioni, gli uomini del ct Luciano Spalletti non possono permettersi passi falsi. La Nazionale affronta i norvegesi in trasferta all’Ullevaal Stadion di Oslo, in quella che per Donnarumma e compagni è la prima giornata del gruppo I.

Norvegia-Italia: orario e dove vederla in tv

Norvegia-Italia sarà trasmessa come di consueto da Rai1 in diretta tv e in esclusiva, in chiaro, alle 20.45. La partita potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay.

Norvegia-Italia, le probabili formazioni

La sfida tra Norvegia e Italia è in programma oggi, venerdì 6 giugno, alle 20.45. Spalletti affronta il match in emergenza, soprattutto in difesa, a causa di vari infortuni e del caso scoppiato intorno al difensore dell’Inter Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione. All’ultimo minuto forfait pesante anche in attacco per un infortunio alla punta della Fiorentina Moise Kean, che ha dovuto lasciare il ritiro. Sul fronte opposto fa paura Erling Haaland, punta del Manchester City capace finora di segnare 40 reti in 41 presenze con la maglia norvegese. A lui dovrebbe badare Diego Coppola, arrivato direttamente dall’Under 21 e dalla salvezza conquistata con il suo Verona.

Ecco le probabili formazioni:

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

La Norvegia già in fuga nel gruppo I

La partita di questa sera è già fondamentale, poiché la Norvegia ha già giocato e vinto due match ed è in fuga a quota 6 punti in vetta al girone dell’Italia, mentre per gli Azzurri è l’esordio. Il primo appuntamento verso la rassegna iridata in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dopo aver fallito la qualificazione alle due scorse edizioni. Nel gruppo I, oltre a Italia e Norvegia, ci sono anche Estonia, Israele (entrambe a quota 3 con una vittoria e una sconfitta) e Moldavia (ferma a quota 0, due sconfitte). Ecco la classifica del Gruppo I prima dell’esordio azzurro di questa sera:

Norvegia 6 Estonia 3 Israele 3 Italia 0 Moldavia 0

