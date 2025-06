Il tecnico italiano ha firmato un contratto di due anni per circa 50 milioni di euro

“Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia con l’Al Hilal”. Con un video diffuso sui social, l’Al Hilal ha ufficializzato l’ingaggio di Simone Inzaghi, che ha appena salutato l’Inter dopo 4 anni sulla panchina nerazzurra. Il tecnico italiano, ex Lazio, ha firmato un contratto di due anni per circa 50 milioni di euro. Nelle immagini diffuse dal club saudita, in sottofondo si sente la telecronaca di un gol di Filippo Inzaghi, fratello di Simone, commentato dal giornalista Sandro Piccinini.

