L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo per affrontare la Norvegia a Oslo, nel primo impegno ufficiale del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita, in programma venerdì 6 giugno alle ore 20:45.

Spalletti: “Giochiamocela con tutte le qualità possibili”

Alla vigilia del match, il commissario tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza cruciale della sfida: “Quella con la Norvegia può essere la partita che ci porterà al Mondiale. Andiamo a giocarla con tutte le qualità possibili”. Nonostante l’infortunio dell’attaccante Moise Kean, Spalletti ha rassicurato sull’atteggiamento del gruppo: “Nessuno va via, siamo belli felici di andare a giocare una partita di questo livello. Siamo a metà tra la tensione e l’importanza della gara, ma anche l’attrazione di qualcosa di unico. Avevamo qualche giocatore in più in quel ruolo, non sapevo chi lasciare fuori. Ora eviterò di mandare qualcuno in tribuna: siamo 21 e tutti saranno della partita”.

Le l’Italia emergenza difesa e rinuncia di Acerbi

La Nazionale arriva all’appuntamento in piena emergenza. Oltre a Kean e Locatelli, sono fuori anche Calafiori, Buongiorno, Comuzzo e Gabbia. A sorpresa, Francesco Acerbi ha deciso di non rispondere alla convocazione, come confermato dal ct in conferenza stampa: “Acerbi non ha risposto alla convocazione, ne prendiamo atto. Stamattina mi ha scritto che non parteciperà. Ci ho parlato al telefono. Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto. Intanto andiamo avanti con chi c’è”.

Le probabili formazioni

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui.

Dove vedere Norvegia-Italia in tv

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, affiancato da Lele Adani. Sul nostro sito lapresse.it troverete aggiornamenti live, analisi a caldo e interviste post-partita.

