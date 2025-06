L'attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro dopo un risentimento muscolare alla coscia destra

Nuova tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno anche di Moise Kean per le prossime partite di qualificazioni mondiali, a partire da quella contro la Norvegia di domani sera. L’attaccante della Fiorentina ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra nell’allenamento di ieri. Ha quindi lasciato il ritiro azzurro questa mattina per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso.

Kean e Gabbia out, Spalletti convoca Rugani

Quello dell’attaccante viola è l’ennesimo forfait di una spedizione azzurra già falcidiata dagli infortuni. Ieri, dopo l’indisponibilità di Matteo Gabbia, il Ct della nazionale italiana Luciano Spalletti ha convocato al suo posto il difensore Daniele Rugani. Il giocatore si è aggregato al gruppo azzurro ieri pomeriggio.

