Il ministro dello Sport a margine di un convegno sul bullismo promosso dalla SS Lazio

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi a margine di un convegno sul bullismo promosso dalla SS Lazio a Roma, ha parlato della scelta di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti con la maglia azzurra della Nazionale. “Io penso che in questi casi un giudizio rischia di essere superficiale se non si sanno le cose fino in fondo. In questo caso non userei il termine rifiuto perché a volte ci può essere anche una rinuncia dolorosa e noi diamo una risposta sbagliata rispetto allo stato d’animo. Questi ragazzi son essere umani, con le loro fragilità quindi ogni giudizio a caldo rischia di essere superficiale”.

