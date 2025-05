I nerazzurri sconfitti per 5-0 a Monaco di Baviera nell'atto finale della competizione continentale

Speravano certamente in un epilogo diverso i tanti tifosi dell’Inter che si erano radunati al Castello Sforzesco a Milano per vedere la finale di Champions League dei nerazzurri contro il Paris Saint-Germain. Quasi tutte accigliate le facce rivolte agli schermi mentre a Monaco di Baviera i francesi dominavano la partita vincendola per 5-0, lo scarto più ampio della storia delle finali di Coppa dei Campioni/Champions League. Pochi minuti dopo, nel momento in cui capitan Marquinhos alzava il primo massimo trofeo continentale nella storia dei parigini, la folla si era già quasi totalmente diradata, e in pochi sono rimasti a guardare i festeggiamenti di Luis Enrique e company.

