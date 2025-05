Il giocatore smentisce: "Sono andato negli spogliatoi, hanno iniziato a insultarmi e sono andato via"

Accusa della Roma contro Nicolò Zaniolo dopo la semifinale di playoff di Primavera 1 tra i giallorossi e la Fiorentina, vinta dai viola per 2-1. In una nota il club capitolino parla di un “episodio increscioso” che ha coinvolto Zaniolo. “Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera“. La As Roma, conclude la nota, “condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

La versione di Zaniolo

Anche la Fiorentina ha parlato dell’episodio, offrendo un’altra versione, affidata alle parole dello stesso Zaniolo. “Al termine della partita – spiega il centrocampista – sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”.

Procura Figc apre un’inchiesta

La procura della Figc ha aperto un fascicolo di indagine su quanto accaduto. Lo apprende LaPresse.

Il periodo di Zaniolo alla Roma

Nicolò Zaniolo ha passato cinque anni alla Roma tra il 2018 e il 2023. Arrivato dall’Inter nell’affare che portò in nerazzurro Radja Nainggolan, si è imposto da subito come uno dei giocatori più promettenti della sua generazione. Anche se ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni anche gravi, è stato decisivo in alcuni dei momenti più importanti del recente passato dei giallorossi: suo è stato il gol che il 25 maggio 2022 ha regalato la Conference League alla Roma di Mourinho nella finale contro il Feyenoord. L’addio tra il giocatore e il club è stato però complicato da un lungo tira e molla con la società per il rinnovo del contratto e si è concluso male dopo il rifiuto di Zaniolo di trasferirsi al Bournemouth in Inghilterra. Lasciato fuori a gennaio 2023 dal progetto tecnico del portoghese, è andato al Galatasaray in Turchia prima di tornare in Italia alla Fiorentina.

