"E' la mia maniera di restituire ciò che ho ricevuto", ha dichiarato il calciatore

(LaPresse) Un luogo dove lo sport incontra l’educazione e la formazione dei più giovani. A Roma nasce Casa Viola, il nuovo centro sportivo ideato e sostenuto da Leandro Leonardi e dal giocatore di Serie A Edoardo Bove. Roma Nord, complesso del Don Orione, all’interno della riserva naturale di Monte Mario. Casa Viola nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente sano, inclusivo e qualificato per la formazione calcistica, ma non solo, dei giovani. Il tutto affiancando all’attività sportiva proposte educative. Un campo da calcio a 11, due campi da calcio a 8 e quattro a 5. Poi campi da padel, da pickelball, bar, sale eventi e una palestra. Proprio su questi campi Edoardo Bove ha mosso i suoi primi passi da calciatore indossando la maglia della Boreale ASD ed è qui che oggi ha scelto di ripartire dalla formazione degli sportivi di domani. “CasaViola è la mia maniera” dichiara Bove, “di restituire cio che ho ricevuto. In questo spazio ho iniziato a sognare, a crescere, a credere nei miei mezzi. Oggi voglio che tanti altri ragazzi abbiano la stessa possibilità, accompagnati da figure competenti, in un contesto sicuro e stimolante”. Alla presentazione il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’assessore a Sport e Grandi eventi Alessandro Onorato e il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma.

