I bergamaschi si avvicinano alla qualificazione alla prossima Champions League

L’Atalanta vince 4-0 all’U-Power Stadium e si avvicina alla Champions League, il Monza retrocede aritmeticamente in Serie B. La doppietta nel primo tempo di De Ketelaere, a segno al 12′ e al 23′, spiana la strada agli orobici, che nella ripresa in avvio ipotecano il successo grazie al tris di Lookman. Nel finale arriva anche il poker di Brescianini con una zampata nel cuore dell’area di rigore. La squadra di Gasperini sale così a 68 punti, blindando il terzo posto e portandosi momentaneamente a +6 sulla quinta, mentre i ragazzi di Nesta restano fermi a 15 e, a tre giornate dal termine del campionato, retrocedono aritmeticamente in Serie B.

