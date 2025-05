Gli azzurri chiudono con la miglior difesa ma hanno il peggior attacco tra le squadre scudettate degli ultimi 20 anni

E’ nella difesa il segreto dello Scudetto vinto dal Napoli di Antonio Conte e non potrebbe essere altrimenti, considerata la storia del tecnico salentino. Anche se lontana dai numeri record dell’annata del titolo con Luciano Spalletti, anche il 2024/25 del Napoli si sta rivelando memorabile con la squadra in testa alla classifica per gran parte della stagione. Sotto la guida di Conte, gli azzurri hanno stabilito diversi record e raggiunto una serie di traguardi significativi che certificano i meriti di Lukaku e compagni.

Il Napoli chiude con la miglior difesa

Il Napoli chiude con la miglior difesa: solo 27 gol subiti in 38 partite, la più solida della Serie A. La squadra di Conte è anche quella che ha subito il minor numero di sconfitte: appena 4, come la Juventus. Nessuno ha fatto meglio. Una difesa d’acciaio, ma allo stesso tempo corretta e disciplinata come pretende il suo allenatore. Non a caso gli Azzurri sono anche i più disciplinati: minor numero di ammonizioni (48) e nessuna espulsione, un primato assoluto tra tutte le squadre di Serie A.

Il Napoli ha il peggior attacco tra le squadre scudettate degli ultimi 20 anni

Sì la difesa, ma il Napoli è anche una squadra che ha sempre giocato per vincere e con 59 gol segnati è il quarto attacco del campionato anche se è il peggiore tra i campioni d’Italia negli ultimi 20 anni. La compagine allenata da Conte è infatti quella con il maggior numero di vittorie: 24 successi, una in più dell’Inter. Un rendimento costante e il migliore in trasferta con 43 punti conquistati fuori casa. E complice il calo della squadra di Inzaghi nelle ultime settimane, il Napoli ha conquistato questo Scudetto grazie ad un rendimento nel girone di ritorno da 38 punti ottenuti.

I gol di Lukaku, la sorpresa McTominay e i record di Meret

Per quanto riguarda le prestazioni individuali, Romelu Lukaku è il Capocannoniere della squadra con 14 gol in campionato. Il belga ha sfondato il muro dei 400 gol segnati in carriera. Ma la vera rivelazione del Napoli è stato Scott McTominay. Il centrocampista scozzese proveniente dal Manchester United ha è già a quota 12 gol e 4 assist, per un totale di 16 partecipazioni a gol, suo record personale in una stagione. Nessun centrocampista come l’ex Red Devils ha segnato così tanto al debutto in Serie A. L’altro uomo dei record è Alex Meret: con 16 clean sheet, il portiere azzurro è il migliore del campionato in questa statistica.

