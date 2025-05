Dalle coreografie delle due Curve ai gol di McTominay e Lukaku passando per la festa in piazza Plebiscito

Il Napoli è Campione d’Italia. Grazie alla vittoria sul Cagliari, battuto 2-0 al Maradona, la squadra di Antonio Conte ha conquistato il quarto scudetto della sua storia. Decisive le reti Scott McTominay e Romelu Lukaku. Una lunga attesa per i tifosi azzurri che, per la seconda volta in appena tre anni, possono esplodere di gioia in piazza Plebiscito, gremita fino all’inverosimile per festeggiare l’impresa della squadra partenopea. Di seguito i momenti che hanno segnato una notte storica in dieci foto.

La coreografia della Curva B: “Avanti Scugnizzi”

L’atmosfera elettrica dello Stadio Maradona è diventata emozionante al momento dell’entrata in campo del Napoli. La curva B ha esposto una bellissima immagine con protagonisti due bambini (due scugnizzi) che corrono: uno con la maglia dell’Inter e uno con quella del Napoli che scuce lo Scudetto dal petto della maglia di quello interista. L’immagine, che appare come un dipinto, è incastonata in una scritta “Insieme abbiamo dipinto quest’annata, adesso manca solo la firma e l’opera d’arte è completata. Avanti scugnizzi”.

Lo striscione della Curva A

In Curva A invece sono stati esposti alcuni striscioni che hanno riempito l’intera gradinata. “E’ la lotta di una città contro un’intera Nazione. Nessuna paura…senza timore…conquistate per Napoli un altro tricolore!”, un monito rivelatosi poi profetico.

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli protagonista di tutti gli scudetti azzurri

Protagonista della notte scudetto azzurra è stato anche Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli a servizio degli azzurri da oltre 45 anni. Soprannominato “l’uomo del caffè” è stato salutato dai tifosi prima del match

La splendida rovesciata di McTominay sblocca il match

Dopo quarantadue minuti di sofferenza, il gol del solito McTominay, autore di una sforbiciata da copertina, abbatte il nuraghe eretto dalla difesa sarda e apre la strada verso la gloria.

La cavalcata di Lukaku per il raddoppio del Napoli

Nella ripresa arriva il sigillo di Lukaku, il giocatore voluto fortemente da Conte, a chiudere definitivamente i conti. Una cavalcata di 50 metri in cui il centravanti belga ha sovrastato Mina con una progressione inarrestabile in contropiede. Poi la gioia mostrando i muscoli a tutto lo stadio.

Il Napoli esplode di gioia dopo il gol del 2-0

Un urlo liberatorio ha riempito lo stadio Maradona dopo il raddoppio. Tutta la panchina è saltata di gioia in un abbraccio collettivo.

La festa in Piazza Plebiscito al fischio finale

Una notte indimenticabile per i tifosi del Napoli, che in città hanno festeggiato il quarto scudetto nella storia del club azzurro. Migliaia di persone hanno invaso le strade del centro, dai quartieri Spagnoli dove c’è il murale di Maradona a piazza del Plebiscito letteralmente invasa di bandiere, maglie e fumogeni colorati d’azzurro.

Il lungo abbraccio Conte-Lukaku

Una delle immagini destinate a diventare un simbolo di questo quarto scudetto del Napoli è sicuramente lo scatto che ha immortalato il lungo abbraccio in campo tra Conte e Lukaku: per l’attaccante belga e l’allenatore salentino (al suo quinto trionfo in Italia) è il secondo scudetto vinto insieme dopo quello all’Inter.

Conte-De Laurentiis, il saluto a fine match prima del botta e risposta

Tra le immagini da segnalare anche il saluto tra Conte e un commosso Aurelio De Laurentiis, anche lui sceso in tribuna per congratularsi con la squadra e festeggiare. Poco dopo i due sono stati protagonisti di un botta e risposta che lascia aperti diversi scenari futuri.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo alza il trofeo dello scudetto al cielo

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha alzato nel cielo dello stadio Maradona la coppa dello Scudetto, la seconda in tre anni. I calciatori azzurri hanno sfilato uno ad uno sul palco, annunciati dallo speaker, per ricevere la medaglia e l’abbraccio dal presidente De Laurentiis e dai vertici della Lega Serie A.

I boati più grandi del pubblico all’uscita in particolare di McTominay, di Lukaku, del tecnico Conte e dello stesso Di Lorenzo chiamato per ultimo. Calorosi gli abbracci di Conte in particolare con il presidente De Laurentiis e il figlio.

