Serie A, Torino-Inter 2-2

Pareggio spettacolare (2-2) tra Torino e Inter nel match valido per la 34/a giornata di Serie A. Thuram sblocca il risultato di testa al 23′ del primo tempo su cross preciso di Dimarco, nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bisseck – sempre di testa – firma il raddoppio al 16′. Sotto di due gol il Toro non demorde e accorcia le distanze al 25′ con Simeone su invito di Ilkhan. Dieci minuti più tardi i padroni di casa pareggiano i conti con un calcio di rigore trasformato da Vlasic per un tocco con il braccio di Carlos Augusto. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere ma il risultato non cambia più. La capolista sale così a 79 punti saldamente in vetta, mentre i granata infilano il quarto risultato utile consecutivo e salgono a quota 41.