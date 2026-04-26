Spari alla cena dei giornalisti con Trump, funzionari e ospiti escono di corsa: il video

Un video ripreso con un telefono mostra funzionari e ospiti della Casa Bianca che escono di corsa dalla cena dopo la sparatoria al gala di Washington di sabato sera. Un uomo armato di pistole e coltelli ha tentato di oltrepassare il perimetro di sicurezza all’interno dell’hotel di Washington, dove il presidente Donald Trump stava per parlare alla cena della White House Correspondents’ Association. L’uomo armato si è diretto verso la sala da ballo dell’hotel fermato poi dagli agenti dei servizi segreti, mentre gli ospiti si riparavano sotto i tavoli. Il filmato mostra diversi agenti di polizia e agenti dei servizi segreti che scendono le scale fino alla sala da ballo urlando “Muoviti! Muovetevi! Muoviti!” e istruendo le persone a scendere.