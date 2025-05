La squadra affronta il Cagliari in casa

In attesa della partita Napoli – Cagliari che si disputa alle 21 al Maradona, determinante per l’assegnazione dello scudetto, i tifosi partenopei fanno festa prima dell’ingresso allo stadio. Alle 21 la formazione allenata da Antonio Conte, prima in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter, ospita i sardi nell’ultima giornata di serie A mentre i nerazzurri affrontano il Como in trasferta.

