I supporter azzurri al Vomero, Fuorigrotta e Bagnoli

A poche ore dall’inizio del match con il Cagliari, decisivo per l’assegnazione dello scudetto, migliaia di tifosi hanno invaso le strade di Napoli indossando la maglia della squadra del cuore, intonando cori e sventolando bandiere. I quartieri del Vomero, di Fuorigrotta e Bagnoli sono già stracolmi di tifosi. Alle 21 la formazione allenata da Antonio Conte, prima in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter, ospita il Cagliari al Maradona nell’ultima giornata di serie A mentre i nerazzurri affrontano il Como in trasferta.

