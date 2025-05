Ecco tutte le news sulla finale di Europa League: dove seguirla in tv, arbitro, precedenti e cosa dicono i bookie

Tottenham e Manchester United si giocano il titolo in Europa League mercoledì 21 gennaio in una finale tutta inglese in programma alle ore 21 allo stadio San Mamés di Bilbao. Sarà possibile vederla anche in chiaro in tv e in streaming su Sky. La partita assegnerà il primo titolo continentale della stagione. Gli Spurs di Ange Postecoglou, vincitori del trofeo nel 1972 e 1984, sfidano la squadra di Rúben Amorim che vuole mettere in bacheca il secondo trofeo di questa competizione dopo quello conquistato nel 2017. A Bilbao sono attesi circa 55mila tifosi inglesi. l’aeroporto di Bilbao accoglierà più di 200 voli solo mercoledì, con oltre 60 atterraggi dall’Inghilterra nelle vicine città di Santander e Vitoria. Lo stadio San Mamés, inaugurato nel 2013, è l’impianto che ospita le partite dell’Athletic Bilbao, eliminato in semifinale dal Manchester United. Ha ospitato anche la finale della Women’s Champions League dello scorso anno, vinta dal Barcellona 2-0 contro il Lione.

Arbitra il tedesco Zwayer

La partita sarà diretta dal tedesco Felix Zwayer, arbitro internazionale con oltre un decennio di esperienza ai massimi livelli. Zwayer, che compie 44 anni due giorni prima della finale di mercoledì, porta con sé una grande esperienza, avendo diretto importanti partite delle competizioni Uefa di questa stagione: la più recente è stata la semifinale di ritorno di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Quella di Europa League è la seconda finale Uefa per Zwayer dopo quella di Nations League del 2023 e arricchisce un curriculum che comprende anche quattro partite di Euro 2024. Lontano dai campi, Zwayer è sposato con due figli ed è partner di una società immobiliare.

Come arrivano alla finale le due squadre

Per entrambe le squadre è anche l’occasione per salvare una stagione disastrosa. In Premier League il Tottenham occupa il quart’ultimo posto in classifica con il magro bottino di 38 punti. I Red Devils hanno un solo punto in più. In palio c’è anche un posto in Champions League, forse il traguardo più importante dopo il flop in campionato. Il Tottenham arriva alla finale dopo avere eliminato i norvegesi del Bodo Glimt con una doppia vittoria tra andata e ritorno (3-1 andata, 2-0 ritorno). I Red Devils hanno superato nel doppio confronto gli spagnoli dell’Athletic Bilbao, anche in questo caso con due nette vittorie (0-3 andata, 4-1 ritorno).

Cosa ha detto Postecoglou in conferenza

“È un premio fantastico e conosciamo l’importanza di giocare in Champions League. Ma il club ha già partecipato alla Champions mentre non vinciamo un trofeo da molto tempo“, ha detto in conferenza l’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou alla vigilia della finale. “È una finale, quindi tutto questo è irrilevante. Ciò che conta è come reagiranno i giocatori a un’occasione così importante. Il mio ruolo è preparare i miei giocatori affinché il Manchester United giochi al meglio”, ha aggiunto l’allenatore australiano che proprio nella finale arriverà alle 100 partite alla guida degli Spurs. “È difficile contestualizzare gli ultimi due anni. Ho cercato di concentrarmi sul processo per portare il club a competere per i trofei, ringiovanendo al contempo la squadra. È stata una sfida leale, ma ora c’è l’opportunità di raggiungere l’obiettivo principale”, ha evidenziato.

I precedenti tra Tottenham e ManUtd

C’è un solo precedente tra le due squadre in una competizione europea: nel 1963-1964 il Manchester United eliminò il Tottenham agli ottavi della Coppa delle Coppe sotto la guida di Matt Busby. Quest’anno le due squadre si sono affrontate tre volte, con altrettante vittore degli Spurs: due in Premier League (3-0 in trasferta, 1-0 in casa) e una in Coppa di Lega (4-3 in casa). Gli Spurs non hanno mai perso contro i Red Devils negli ultimi sei confronti diretti.

Il Manchester United potrebbe diventare la quarta squadra nell’era della Europa League a vincere la competizione senza perdere nemmeno una partita, dopo il Chelsea nel 2018/2019, il Villarreal due anni dopo e l’Eintracht Francoforte la stagione successiva.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere la partita in diretta e in chiaro in tv su TV8, oltre che su Sky e in streaming su NOW. Calcio d’inizio previsto alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Blerim Dzemaili. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 20, con Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini.

Pronostici

In Premier League, soltanto le squadre retrocesse hanno fatto peggio di Tottenham e Manchester United. Nonostante l’andamento in campionato, saranno loro a sfidarsi a Bilbao nella finale di Europa League. I bookie vedono avanti i Red Devils: la coppa a Manchester, come riportato da Agipronews, si gioca a 1,73 su Planetwin365, il trionfo Spurs a 2,07. Nei 90 minuti avanti lo United – mai sconfitto nella competizione – a 2,48 su William Hill contro il segno “1” visto a 2,85. Il pareggio, che significa supplementari, paga 3,35. Le ultime quattro partite degli Spurs sono tutte terminate con meno di 3 reti complessive: l’Under è favorito anche al San Mames ed è proposto a 1,73 mentre l’Over – uscito in otto degli ultimi undici scontri diretti – è valutato 1,91. Tra i risultati esatti il 2-1, con cui i Red Devils hanno vinto tre degli ultimi diciassette precedenti, è proposto a 9,40. Il risultato esatto più probabile è l’1-1, visto a 5,80 e preferito allo 0-0 (9,60). L’1-0 per il Tottenham, con cui si è concluso a febbraio l’ultimo scontro diretto, si gioca a 8,80.

Le quote dei bookie sui marcatori

Nelle ultime quattro partite che ha giocato contro il Manchester United, Dominic Solanke ha sempre segnato: un gol nella finale di Europa League dell’attaccante inglese vale 3,50, mentre quello di Brennan Johnson – quattro centri in stagione nella competizione – 4,50. Nel Manchester United sembra Bruno Fernandes il giocatore più pericoloso in zona gol: una rete del centrocampista portoghese, sette centri quest’anno in Europa League, è offerta a 3,50, quella dell’ex Atalanta Hojlund a 4. Un guizzo di Casemiro, uno che di finali se ne intende, vale invece 6 volte la posta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata