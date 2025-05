Lo Scudetto si deciderà alla 38a di campionato: è testa a testa tra Inter e Napoli, divise da un solo punto

Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocheranno venerdì 23 maggio alle 20.45. L’eventuale spareggio Scudetto è fissato per lunedì 26 maggio. Lo ha deciso questa mattina il Consiglio della Lega Serie A in merito all’organizzazione della 38a e ultima giornata del massimo campionato.

Gli azzurri di Antonio Conte domenica sera, in occasione della 37a giornata, hanno pareggiato 0-0 in casa del Parma ma, grazie al 2-2 di Inter-Lazio, mantengono ancora il comando della classifica con un punto di vantaggio sui nerazzurri (79 a 78).

L’eventuale spareggio Scudetto

Con l’anticipo al venerdì delle gare di Napoli e Inter ci sarebbe poi il tempo di disputare un eventuale spareggio Scudetto nella giornata di lunedì 26 maggio e consentire ai nerazzurri comunque un riposo sufficiente in vista della finale di Champions League di sabato 31 maggio contro il Paris Saint-Germain.

Il programma della 38a giornata di Serie A

Per quanto riguarda le altre partite, Bologna-Genoa si giocherà sabato alle ore 18, a seguire, alle ore 20.45, ci sarà Milan-Monza. Infine domenica alle 20.45 si disputeranno in contemporanea sei match, fondamentali sia per la lotta Champions sia per la salvezza: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

​Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

​Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Quote rasoterra per il quarto titolo del Napoli

Novanta minuti all’ora X. Con il “rischio” di un’appendice chiamata spareggio. La lotta scudetto tra Napoli e Inter infiamma l’ultima giornata di Serie A ma seguendo le quote il verdetto sembra scontato: la squadra di Conte campione d’Italia vale 1,08 su Planetwin365 e Snai. Il ribaltone nerazzurro, che vedevano fatta la rimonta prima del rigore di Pedro al 90’, si gioca a 7 su bet365. C’è ancora una remota possibilità che le due squadre arrivino pari in classifica, in caso di sconfitta del Napoli in casa con il Cagliari e pareggio dell’Inter a Como: con le due squadre appaiate a 79 punti ci sarebbe lo spareggio, opzione remota data a 35 su Goldbet.

