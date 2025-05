Vittoria importante in ottica Champions per la Juventus, Milan fuori da tutte le coppe. Sempre più ingarbugliata la zona salvezza

Un punto a testa per l’Inter contro la Lazio e per il Napoli a Parma. Niente di fatto per la lotta scudetto dopo la 37esima giornata di Serie A: i partenopei restano a +1 in testa alla classifica sui nerazzurri, ma si deciderà tutto all’ultima giornata.

La lotta scudetto, i risultati di Napoli e Inter

Parma-Napoli 0-0 : un pareggio a reti bianche basta al Napoli per restare in testa a una giornata dalla fine. Annullato dal Var in pieno recupero un rigore per i partenopei . Napoli a quota 79 punti e capolista . Parma non ancora salvo , con i suoi 33 punti è a +2 dalla zona retrocessione.

: un pareggio a reti bianche basta al Napoli per restare in testa a una giornata dalla fine. . . , con i suoi 33 punti è a +2 dalla zona retrocessione. Inter-Lazio 2-2: partita ricca di emozioni e gol a San Siro. Per i nerazzurri a segno Bisseck al 47′ e Dumfries al 79′. Per la Lazio doppietta di Pedro al 72′ e al 90′ su rigore. La squadra di Simone Inzaghi resta seconda con 78 punti, la Lazio va a 65 e sarebbe in Conference League, a -3 dalla Juventus quarta.

La lotta Champions

Queste le partite delle altre squadre impegnate in lotta Champions:

Juventus-Udinese 2-0 : vincono i bianconeri con due reti nel secondo tempo di Nico Gonzalez al 61esimo e di Vlahovic all’88esimo . In questo momento la Juventus è quarta a 67 punti.

: vincono i bianconeri con due reti nel secondo tempo di . In questo momento la Juventus è quarta a 67 punti. Roma-Milan 3-1 : l’ultima di Claudio Ranieri all’Olimpico come allenatore si chiude con un successo per la sua Roma che batte per 3-1 il Milan. Giallorossi in vantaggio al 3′ con Mancini che insacca di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Soule. Il Milan resta in 10 per l’espulsione di Santiago Gimenez per una testata allo stesso Mancini ma raggiunge il pari al 39′ con Joao Felix . Giallorossi di nuovo in vantaggio con una punizione di Paredes al 58′ . Cristante chiude i giochi con un tiro potente all’87’ . Roma al quinto posto con 66 punti, uno in meno della Juventus. Milan fuori da tutte le coppe europee .

: l’ultima di Claudio Ranieri all’Olimpico come allenatore si chiude con un successo per la sua Roma che batte per 3-1 il Milan. Giallorossi in vantaggio al 3′ con che insacca di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Soule. Il Milan resta in 10 per l’espulsione di Santiago Gimenez per una testata allo stesso Mancini ma raggiunge . Giallorossi di nuovo in vantaggio con una punizione di . . Roma al quinto posto con 66 punti, uno in meno della Juventus. . Fiorentina-Bologna 3-2: i viola vanno in vantaggio con Parisi al 13esimo del primo tempo. Nella ripresa Dallinga al 61esimo fa 1-1, Richardson al 67esimo porta ancora avanti i viola ma al 79esimo pareggia ancora Orsolini. All’84esimo la rete decisiva, siglata da Moise Kean. Fiorentina a 62 punti, -3 da una posizione europea il prossimo anno. Il Bologna andrà in Europa League in virtù della vittoria della Coppa Italia.

La lotta salvezza

Sempre più complicata anche la lotta salvezza, ma c’è qualche verdetto. Ecco le partite che hanno coinvolto le squadre della parte bassa della classifica.

Verona-Como 1-1 : Ospiti in vantaggio con Caqueret al 29′, pari scaligero di Lazovic al 70′. Verona non ancora matematicamente salvo, ma basta un pareggio alla 38esima contro l’Empoli per assicurarsi la Serie A anche nel 2025-26.

: Ospiti in vantaggio con al 29′, pari scaligero di al 70′. Verona non ancora matematicamente salvo, ma per assicurarsi la Serie A anche nel 2025-26. Lecce-Torino 1-0 : Un gran gol di Ramadani al 46esimo decide la sfida del Via del Mare. I giallorossi vincono per la prima volta da gennaio e salgono a quota 31 punti, in questo momento sarebbe spareggio contro l’Empoli .

: Un gran gol di al 46esimo decide la sfida del Via del Mare. I giallorossi vincono per la prima volta da gennaio e salgono a quota 31 punti, . Cagliari-Venezia 3-0 : nello scontro salvezza i sardi vincono per 3-0. Per i rossoblù segnano Mina (11′), Piccoli (41′) e Deiola (71′) . Il Cagliari sale a 36 punti ed è matematicamente salvo, il Venezia resta a 29, a un passo dalla retrocessione.

: nello scontro salvezza i sardi vincono per 3-0. Per i rossoblù segnano . Il Cagliari sale a 36 punti ed è matematicamente salvo, il Venezia resta a 29, a un passo dalla retrocessione. Monza-Empoli 1-3: paura per i toscani dopo il vantaggio brianzolo con Birindelli al 30esimo minuto, nella ripresa rimonta toscana con Colombo al 49′, Viti al 51′ e autogol di Pizzignacco al 59′.

La classifica dopo la 37esima giornata

Napoli – 79 punti Inter – 78 punti Atalanta – 74 punti Juventus – 67 punti Roma – 66 punti Lazio – 65 punti Fiorentina – 62 punti Bologna – 62 punti Milan – 60 punti Como – 49 punti Torino – 44 punti Udinese – 44 punti Genoa – 40 punti Cagliari – 36 punti Verona – 34 punti Parma – 33 punti Lecce – 31 punti Empoli – 31 punti Venezia – 29 punti Monza – 18 punti

