Il match si giocherà venerdi 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia

Como-Inter, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A, si giocherà venerdì 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia. Inter e Napoli, reduci da una domenica non certo adatta ai deboli di cuore quella vissuta ieri, con i nerazzurri che per ben due volte si è trovata di nuovo in vetta alla classifica e altrettante volte costretta a tornare alle spalle del Napoli. Colpa della doppietta segnata dal laziale Pedro, che in qualche modo ha ‘vendicato’ i suoi ex compagni del Barcellona, mettendo su un piatto d’argento lo scudetto al Napoli. Tanto che a San Gregorio Armeno lo spagnolo si è anche guadagnato una speciale statuina nel presepe partenopeo.

Le probabili formazioni di Como e Inter

In casa Como, in vista della prossima giornata di campionato, Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Goldaniga, fermato per squalifica. Al centro della difesa si profila l’impiego dal primo minuto del giovane Jack, sempre più vicino a una maglia da titolare. In attacco, Douvikas parte in vantaggio su Cutrone come riferimento offensivo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Jack, Kempf, Moreno; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Douvikas. All. Fabregas.

Dubbio in attacco per l’Inter in vista dell’ultima giornata: Lautaro Martínez dovrebbe partire dalla panchina, con Taremi pronto a guidare l’attacco dal primo minuto. In difesa, Pavard è pienamente recuperato e insidia Bisseck per una maglia nel terzetto arretrato.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per la partita Como Inter possono essere acquistati online sul sito ufficiale del Como 1907, oppure tramite il sito Vivaticket.com. Per il settore ospiti, i biglietti possono essere acquistati tramite tickets.comofootball.com.

In caso di spareggio appuntamento al 26 maggio

Gli azzurri di Antonio Conte conservano la vetta della Serie A dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Parma nella 37a giornata. Il risultato, unito al 2-2 tra Inter e Lazio, consente al Napoli di mantenere un punto di vantaggio sui nerazzurri (79 contro 78). In caso di arrivo a pari punti al termine del campionato, il Consiglio della Lega Serie A ha stabilito che l’eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli si disputerà lunedì 26 maggio.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

