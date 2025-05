Il presidente del Milan a margine della presentazione del progetto 'Play For The Future'

“Fondazione Milan fa tante cose, negli ultimi anni abbiamo investito 12 milioni di euro sempre in iniziative sociali in Italia e all’estero sempre con la stessa finalità, usare lo sport per contribuire a dare una speranza. Per esempio l’anno scorso abbiamo costruito sei campi da calcio in quartieri difficili e questo ha creato luoghi di lavoro che cambiano la mappa del quartiere”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, a margine della presentazione del progetto di Fondazione Milan ‘Play For The Future’, presso il carcere minorile di Milano Cesare Beccaria.

“Siamo qui oggi per allargare un’iniziativa che abbiamo lanciato ormai 2 anni e mezzo fa, un’iniziativa che vuole utilizzare lo sport come strumento per il reinserimento sociale dei giovani. Fino a oggi abbiamo lavorato in tre città, Napoli, Catania e Palermo, ammirando dei giovani che sono oggetto di pena alternativa. Da quest’anno cominciamo anche con Milano e ci rivolgiamo anche ai giovani che sono in queste case come il Beccaria. L’iniziativa ha avuto successo, ci hanno chiesto di allargarla e lo facciamo con grande piacere. Per Fondazione Milan è più uno sforzo organizzativo che finanziario, e dà risultati estremamente importanti in un settore, quello delle carceri, che ha così bisogno di intervento”.

