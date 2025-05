Il vicepremier replica: "Bravi, l'avete meritata"

Siparietto sportivo all’arrivo del segretario della Lega Matteo Salvini alla Camera per il Consiglio federale del partito. Davanti all’ingresso di Via degli Uffici del Vicario un gruppo di tifosi del Bologna, che ha vinto ieri sera la Coppa Italia contro il Milan, ha atteso il politico di nota fede rossonera per cantargli “È andata così così”. Il leader leghista l’ha presa col sorriso, ha stretto loro le mani e ha risposto: “Bravi l’avete meritata, chapeau”.

