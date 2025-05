In campo anche Venezia-Fiorentina. Tutte le informazioni sui due posticipi della 36esima giornata

La Serie A torna in campo con i due posticipi del lunedì che chiuderanno la 36esima giornata. I match di oggi, lunedì 12 aprile sono Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma. Al Gewiss Stadium di Bergamo è in palio la prossima Champions League: la squadra di Gasperini può archiviare il discorso qualificazione in caso di vittoria mentre Ranieri proverà a sfruttare la grande occasione di salire al quarto posto in solitaria dopo il pareggio tra Lazio e Juventus.

Al Penzo invece lagunari e viola si affrontano per obiettivi diversi: i neroverdi sono a caccia di punti salvezza mentre la squadra di Palladino, reduce dalla sconfitta con la Roma e dalla cocente eliminazione in Conference League, proverà a restare attaccata al treno per un posto in Europa.

Atalanta-Roma, orario e dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Roma andrà in scena oggi, lunedì 12 maggio, alle ore 20:45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN la cui app è scaricabile, oltre che sugli smartphone, su ogni moderna smart tv. Il servizio streaming è attivo solo su DAZN.

Atalanta-Roma, probabili formazioni

Dando uno sguardo alle formazioni, tra i bergamaschi Gasperini dovrà scegliere due titolari in altrettanti ballottaggi: in difesa si giocano un posto Toloi, Ruggeri e De Roon mentre in avanti il dubbio è tra Pasalic e De Ketelaere da mettere assieme a Retegui e Lookman. Rispetto alla Fiorentina, Ranieri dovrebbe confermare la formazione con l’eccezione di Pisilli al posto dell’infortunato Pellegrini.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere., Retegui, Lookman. All. Gasperini ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Manu Koné, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri Venezia-Fiorentina, orario de dove vederla in tv e streaming Il match tra Venezia e Fiorentina è in programma alle 18.30 di oggi allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Venezia-Fiorentina, probabili formazioni Per quanto riguarda le formazioni le due squadre giocheranno molto probabilmente a specchio con un 3-5-2. La lista degli indisponibili vede tre assenze per parte: Duncan, Sagrado e Svoboda per Di Francesco, Bove, Cataldi e Kean per Palladino che però dovrà fare a meno anche dello squalificato Zaniolo. VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino. Tutto pronto per un lunedì viola💜⚜️#forzaviola #fiorentina #veneziafiorentina #seriea pic.twitter.com/KbTzki9SnZ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 12, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata