Nessuna gestione a interim dopo l’addio di Carlo Ancelotti, in rotta verso la nazionale brasiliana, sarà Xabi Alonso a guidare il Real Madrid durante il prossimo Mondiale per club. Lo scrive Marca, secondo cui l’intenzione del club blanco è quella di avviare subito il nuovo progetto, affidato all’ex tecnico del Bayer Leverkusen.

Nessuna paura, dunque, di affidarsi a un giovane allenatore in vista del prestigioso torneo in programma in estate negli Stati Uniti, dotato di un montepremi da 150 milioni di euro. La decisione di puntare subito su Alonso sarebbe maturata la scorsa settimana, quando si vociferava di una possibile gestione intermedia affidata a Santiago Solari.

Ma il ragionamento del Real è che non avrebbe senso ingaggiare un allenatore come Alonso per poi lasciarlo a casa a programmare la prossima stagione mentre Solari, privo di esperienza, si prende la responsabilità di guidare la squadra in un torneo così importante.

L’avventura di Xabi Alonso al Leverkusen è arrivata alla fine dopo due stagioni e mezzo durante le quali ha conquistato la Bundesliga dello scorso anno, chiudendo da imbattuto, e sfiorato un clamoroso double con l’Europa League dove i tedeschi sono però stati sconfitti per mano dell’Atalanta. Nell’ultima partita casalinga delle Aspirine, valido per la 33/a giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha espugnato la BayArena vincendo 4-2.

I gialloneri salgono a 54 punti, a meno uno dal Friburgo che occupa il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione in Champions League. Frimpong porta avanti la squadra di Xabi Alonso poco dopo la mezz’ora, immediata replica degli ospiti che ribaltano la partita in dieci minuti con i gol di Brandt e Ryerson, a segno al 33′ e al 43′.

Nella ripresa i gialloneri dilagano grazie alle reti di Adeyemi al 28′ e Guirassy al 32′, prima delle rete del 4-2 finale di Hofmann in pieno recupero.

