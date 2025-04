Improvvisa retromarcia dell'allenatore del Real Madrid che era dato come prossimo ct della nazionale verdeoro

Carlo Ancelotti fa marcia indietro e dice no alla panchina del Brasile. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’ l’allenatore del Real Madrid, ieri a Londra, avrebbe rinunciato all’offerta della Cbf, la federcalcio brasiliana, per allenare la Selecao.

Non era la prima volta che il nome di Ancelotti era stato accostato alla panchina verdeoro: nel 2023 era stato lo stesso presidente della Confederazione calcistica brasiliana Ednaldo Rodrigues ad annunciare l’ingaggio di Ancelotti, contro cui si erano però scagliati, tra gli altri, il presidente brasiliano Lula e l’ex attaccante della nazionale verdeoro Romario. Il passaggio era quindi saltato con Ancelotti che ha rinnovato col Real fino al 2026.

Ancelotti dice no al Brasile: ecco perché

Sempre secondo quanto scrive Marca Ancelotti starebbe valutando una proposta milionaria proveniente dall’Arabia Saudita. Ancelotti, scrive il giornale spagnolo, ha contattato personalmente il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, per esprimere la sua gratitudine per l’interesse dimostrato. Mancava solo la firma, come ha riferito lo stesso ‘Marca’, ma questo, a meno di una clamorosa sorpresa, non accadrà. Fonti vicine alle trattative ritengono che Ancelotti lo abbia detto molto chiaramente. L’allenatore ha innanzitutto informato gli agenti della Cbf che non sarebbe potuto partire a giugno e che sarebbe potuto arrivare ad agosto, con grande sorpresa dei vertici della federazione brasiliana, dato che tutto era stato concordato in precedenza. In Brasile, infatti, si pensava che l’allenatore avesse già ricevuto l’approvazione del Real Madrid per andarsene a giugno. Ora, non è escluso che l’allenatore del Real Madrid possa guidare la squadra nel Mondiale per club. Dietro tutta questa manovra, secondo ‘Marca’, sembra esserci anche un’offerta multimilionaria dall’Arabia Saudita: si parla di circa 50 milioni netti a stagione, una cifra che sembra irresistibile.

Carlo Ancelotti, quanto guadagna al Real Madrid

Una proposta in effetti davvero difficile da rifiutare. Anche se già adesso lo stipendio di Ancelotti è milionario. Secondo indiscrezioni l’allenatore italiano avrebbe guadagnato, nel corso della sua ultima avventura a Madrid, circa sei milioni di euro netti a stagione.

