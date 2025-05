foto di archivio

Nell'anticipo della 36esima giornata una particolare iniziativa sulle maglie rossonere

Primo anticipo della 36esima di Serie A questa sera, 9 maggio 2025, a San Siro scendono in campo Milan-Bologna. Le due squadre si affronteranno ancora mercoledì 14 maggio nella Finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I rossoneri di Conceicao cercano i punti utili per centrare l’Europa League, mentre la squadra di Italiano punta a uno storico bis in Champions League, dopo la qualificazione dello scorso anno.

Il Milan celebra la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, il Milan dà seguito all’iniziativa inaugurata l’anno scorso, che ha visto i giocatori rossoneri scendere in campo indossando il cognome materno sulle maglie da gioco. L’iniziativa, ricca di attività, coinvolgerà le tante anime della famiglia rossonera – dai calciatori e calciatrici delle Prime Squadre a Milan Futuro e Settore Giovanile, fino agli oltre 500 milioni di appassionati rossoneri in tutto il mondo – vivendo anche su tutti i touchpoint digitali del Club con contenuti dedicati.

L’orario di Milan-Bologna e dove vederla in tv

Le due squadre si affronteranno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 20.45, nell’antipasto della terzultima giornata del campionato di Serie A 2024/25. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming: ecco dove vederla.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Nelle consuete conferenze pre partita, Sergio Conceicao e Vincenzo Italiano non hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione, i tecnici non hanno chiarito se faranno un fisiologico turn over in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 14 maggio. Il Milan dovrà rinunciare a Leao, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Genoa, con Joao Felix che dovrebbe prendere il suo posto. A centrocampo è ballottaggio tra Fofana, reduce da alcuni problemi fisici, e Loftus-Cheek. Vincenzo Italiano dovrà invece fare a meno degli infortunati Holm e Ndoye, ma spera però di recuperarli in vista della sfida di Coppa Italia.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All. Conceicao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Dallinga. All. Italiano.

Serie A, le altre partite della 36esima giornata

Como-Cagliari

Lazio-Juventus

Empoli-Parma

Udinese-Monza

Hellas Verona-Lecce

Torino-Inter

Napoli-Genoa

Venezia-Fiorentina

Atalanta-Roma

Serie A, la classifica

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma63

Lazio 63

Bologna 62

Fiorentina 59

Milan 57

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Parma 32

Hellas Verona 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata