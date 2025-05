La sfida del Meazza, anticipo della 36esima, è in programma venerdì sera

Giornata di vigilia in Serie A che domani, venerdì 9 maggio, scende in campo con l’anticipo Milan-Bologna che apre la 36esima giornata. Si tratta di un assaggio anche di quello che sarà l’ultimo atto della Coppa Italia e che vedrà le due squadre affrontarsi all’Olimpico di Roma mercoledì 14 maggio.

I rossoneri arrivano da due vittorie consecutive contro Genoa e Venezia mentre la squadra di Italiano ha pareggiato le ultime due sfide contro Juventus e Udinese. Conceição è a cerca di punti per provare a sognare l’accesso in Europa tramite il campionato mentre i rossoblù cercheranno a rimanere in scia per conquistare il quarto posto.

A che ora si gioca Milan-Bologna

Il match tra Milan e Bologna si disputerà domani venerdì 9 maggio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming

La sfida Milan-Bologna sarà trasmessa da DAZN sulla propria app visibile sia sulle smart tv che su pc, tablet e smartphone. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio: il canale disponibile per tutti gli abbonati a Sky Calcio. Per quanto riguarda lo streaming il match si potrà vedere su SkyGo e Now Tv.

Milan-Bologna probabili formazioni

In attesa della lista ufficiale dei convocati, l’unico sicuro assente in casa milanista è Leao, squalificato dopo l’ammonizione contro il Genoa. Titolare al suo posto dovrebbe essere il connazionale Joao Felix. A centrocampo invece dubbi per le condizioni di Fofana reduce da alcuni problemi fisici nel match del Marassi contro la squadra di Vieira. Possibile l’impiego al suo posto di Loftus-Cheek.

Ancora guai per Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno dagli acciaccati Holm e Ndoye che spera però di recuperare in vista della sfida di Coppa Italia. Altro assente sicuro Odgaard.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All. Conceicao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Dallinga. All. Italiano.

