Semifinale di Champions League epica. I nerazzurri hanno vinto 4-3 ai tempi supplementari grazie a un gol di Frattesi

Inter-Barcellona, partita epica di Champions League, è terminata 4-3 per i nerazzurri ai tempi supplementari. La squadra di Simone Inzaghi vola in finale – contro la vincente di Psg-Arsenal, in campo questa sera – dopo una semifinale di ritorno al cardiopalma, decisa da Frattesi al 99′.

Inzaghi dopo Inter-Barcellona: “Vinto con il cuore”

“Bisogna fare prima di tutto i complimenti al Barcellona, una squadra forte e c’è voluta una super Inter. Abbiamo fatto due prestazioni mostruose, sono molto orgoglioso. Hanno dato tutto, benissimo anche chi è subentrato mantenendo un livello alto. E’ giusto godersela davanti a questi tifosi”, ha detto Simone Inzaghi parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la partita.

“Ai ragazzi ho detto di crederci, avevamo qualche problema ma con il cuore siamo andati oltre l’ostacolo”, ha aggiunto. “Abbiamo cercato di giocarcela con le nostre armi e le nostre qualità, dopo la prima partita avevamo chiare le cose da fare ma con il sacrificio di tutti ci meritiamo questa finale”, ha detto ancora il tecnico. “Si è parlato tanto di Yamal, ma anche De Jong mi ha impressionato per come è sempre posizionato bene. Io i miei non li cambierei per nessuno al mondo, ma ho visto anche nel Barça giocatori sensazionali”.

Flick: “Grande delusione ma orgoglioso del mio Barcellona”

“So che ora siamo tutti delusi. Abbiamo investito molto in questa partita. Personalmente, sono orgoglioso della mia squadra, che ha dato tutto. Torneremo la prossima stagione per provare a vincere la UEFA Champions League”, ha affermato l’allenatore dei blaugrana al temine di Inter-Barcellona.

Lautaro: “Non stavo bene ma dovevo esserci, voglio la Champions”

“Abbiamo sofferto tanto ma fatto un lavoro di squadra incredibile, io ero un po’ in difficoltà perché non riuscivo ad alzare la gamba dopo la partita di andata. Ho cercato di recuperare ma anche se non sono al 100% sono sceso in campo, perché io vivo il calcio così e in queste partite ci devi essere”, ha detto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la semifinale di Champions League.

“Non sto bene, non ho finito bene ma ora con lo staff medico proveremo a recuperare. Ho tante cose dentro, tante pressioni e pensieri. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo essere orgogliosi. Ad un certo momento eravamo fuori, ma questa squadra non molla mai”, ha aggiunto. “La Champions la vogliamo vincere dalla finale perse, ora dobbiamo recuperare le energie per finire il campionato e goderci questa finale”.

