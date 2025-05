Il ritorno della semifinale di Champions in programma al Parco dei Principi. Ecco orario, news e pronostici

Uscirà dalla sfida Psg-Arsenal, in programma mercoledì 7 maggio, la seconda semifinalista di questa edizione della Champions League. La partita si gioca alle ore 21 al Parco dei Principi e non sarà trasmessa in chiaro.

Dove vedere Paris Saint Germain-Arsenal in tv

Sarà possibile vederla in diretta tv su Amazon Prime. Live e in esclusiva dalle ore 20. In diretta dal Parco dei Principi ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Al termine del post-partita, ad animare l’highlights show dalle 23.30, in esclusiva su Prime Video ed eccezionalmente live dal bordocampo del Parco dei Principi ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio. Gli highlights di PSG-Arsenal, compresa la semifinale del martedì sera fra Inter e Barcellona, saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23:00 di mercoledì 7.

I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. Oltre a Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news, saranno presenti Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero.

Probabili formazioni

Si parte dall’1-0 dell’andata a favore dei transalpini, che si sono imposti in casa dei Gunners con una rete in avvio di Ousmane Dembélé. L’autore del gol-vittoria ha poi dovuto lasciare il campo al 70′ a causa di un infortunio che lo tiene ancora in dubbio per la partita di ritorno. L’attaccante però questa mattina si è allenato regolarmente con il resto della squadra, partecipando a quasi tutta la sessione sotto gli occhi vigili del presidente del club Nasser al-Khelaifi che ha assistito alla seduta. Mercoledì sera, quindi, Dembélé dovrebbe essere schierato titolare dal tecnico Luis Enrique.

Queste le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

Pronostici

Una parata sensazionale, un intervento decisivo che ha spento sul nascere il boato collettivo dell’Emirates Stadium: è così che Gigio Donnarumma ha fermato la rimonta dell’Arsenal quando è sceso in modo fulmineo a deviare in corner il velenoso rasoterra scagliato da pochi passi da Trossard. La prodezza del portierone azzurro non ha infranto però solo le speranze dei tifosi Gunners, ma ha mandato in fumo anche molte delle scommesse piazzate sulla partita tra Arsenal e PSG, tra cui quelle sul Goal, quelle sull’over 1.5 e naturalmente quelle su Trossard marcatore: in un gesto sicuramente apprezzato dalla community di scommettitori, William Hill ha deciso quindi di rimborsare tutti i giocatori che avevano scommesso in singola sui 3 mercati descritti sopra e che hanno perso la scommessa solo a causa del prodigioso intervento di Donnarumma.

Quanto alla partita di ritorno, il Psg irrompe ‘in vetta’ grazie alla vittoria in casa dell’Arsenal di una settimana fa: il trionfo della squadra di Luis Enrique è in lavagna a 2,20 quello del Barça a 3,10.

